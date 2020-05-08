Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы

Работы проводились в нескольких регионах операционной ответственности компаний (осуществляют свою деятельность в 20 субъектах РФ) в рамках проекта «Энергетики – Великой Победе». Всего в рамках данной мемориальной акции энергетики оформили 43 энергообъекта.

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Так, в Белгородской области празднично украсили пять трансформаторных подстанций (ТП). Четыре из них расположены на территории музея-заповедника «Прохоровское поле». На двух подстанциях, обеспечивающих электроснабжение музейных объектов на главной площади и возле нового музея тружеников тыла, нанесены рисунки в стиле советского плаката «Мы завоевали счастье нашим детям» и «Слава солдату-победителю!». Изображение на энергообъекте в районе основного памятника комплекса, Звонницы, напоминает как о первых, горьких днях начала войны, так и о победном ликовании мая 1945 года. Четвертый объект посвящен командующему Воронежским фронтом, генерал -полковнику Николаю Ватутину. На стенах пятой подстанции, расположенной на границе Белгородского и Шебекинского районов области, изображен похороненный в этих местах прославленный снайпер, Герой Советского Союза, гвардии старшина Николай Ильин, лично истребивший 459 немецких солдат и офицеров. Все рисунки выполнили белгородские художники Павел Ларичев и Эдуард Курбасов.

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Филиал «Нижновэнерго» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» реализует проект «Образ Победы». В рамках него на 11 трансформаторных подстанциях, расположенных во дворах Нижнего Новгорода, нарисованы портреты проживающих здесь ветеранов войны. Еще на пяти ТП нанесены изображения, олицетворяющие Победу и посвященные присвоению Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». Всего к 9 Мая в столице Нижегородской области будут празднично украшены 20 энергообъектов.

Тематические арт-объекты в стиле граффити появились и на центрах питания Удмуртской Республики. В основу изображения на трансформаторной подстанции, расположенной на бульваре Гоголя в Ижевске, лег сюжет, посвященный бойцам 174-го отдельного истребительно-противотанкового ордена Красной Звезды дивизиона имени Комсомола Удмуртии. Он был сформирован в сентябре 1942 года по инициативе комсомольцев Воткинского завода, на котором во время войны выпускались противотанковые пушки. Место для размещения граффити выбрано неслучайно: именно на бульваре Гоголя (тогда – улице Советской) состоялись торжественные проводы артдивизиона на фронт. Еще один арт-объект к 75-летию Великой Победы появился в Госпитальном парке города Воткинска, где пройдёт выставка военной техники.

В Воронеже в преддверии 9 Мая украсили подстанцию 110 кВ № 6. На картине площадью почти 30 квадратных метров изображен солдат с ребенком на руках на фоне идущего вдалеке боя. По признанию авторов, на создание этого художественного образа их вдохновил монумент Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Работы по нанесению граффити были завершены за три дня, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

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Работники Кировэнерго в преддверии 9 Мая реализовали проект «Наши земляки – герои Великой Отечественной войны». В рамках него стена подстанции 35 кВ «Береговая» в парке им. Гагарина г. Кирова была украшена граффити с портретами четырех маршалов Советского Союза: Ивана Конева, Леонида Говорова, Константина Вершинина и Сергея Соколова, а также рядового разведчика Григория Булатова, который в числе первых водрузил Красное знамя на фасаде Рейхстага 30 апреля 1945 года. Энергетики благоустроили территорию вокруг объекта и организовали дополнительное освещение.

Украшением одной из центральных улиц Костромы – Ивана Сусанина - стала трансформаторная подстанция, которая усилиями энергетиков Костромаэнерго превратилась в большой праздничный баннер, на котором изображен советский танк и орден Отечественной войны I степени на фоне мирного голубого неба. Авторами идеи стали члены волонтерской организации костромского филиала «Лига добра».

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«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводят масштабные мероприятия в рамках подготовки к юбилею Великой Победы в 20 регионах страны. Так мы выражаем наше глубокое уважение и благодарность ветеранам. Проект граффити продолжает и расширяет нашу традицию использования электросетевых объектов в культурных, эстетических и просветительских целях. С его помощью мы хотим увековечить подвиг нашего народа, имена героев и память о событиях Великой Отечественной войны», - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Аналогичные проекты были реализованы энергетиками «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Ярославской, Липецкой, Курской, Калужской и Владимирской областях.