Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: будет расширено тестирование медиков

Количество лабораторных исследований курян на наличие новой коронавирусной инфекции в нашем регионе существенно увеличили. С начала эпидемии обследования проводились только в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. В среднем в сутки тогда делали около 200 тестов.

В настоящее время над этим работают в трех учреждениях региона - лабораториях Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера (единый центр лабораторной диагностики); областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко (тестирования проводятся сотрудникам учреждения); Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области.

С начала эпидемии в Курской области, по последним данным регионального управления Роспотребнадзора, проведено уже 30 789 исследований на COVID-19.

- Мы увеличили количество тестирований. Только за последние сутки их проведено 1400. Начиная со следующей недели, ежедневно будем брать анализы не менее чем у 300 сотрудников сферы здравоохранения, которые работают с заболевшими гражданами и подозрительными на COVID-19. Тестирование будут проходить не только врачи, младший и средний медперсонал, но и водители скорой помощи, - рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

В региональном комитете здравоохранения работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом. Обращаться на нее в случае возникновения проблем с тестированием могут и медработники, телефон 8 (4712) 70-05-68 работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00.

Обязательному обследованию на COVID-19, согласно постановлению Главного санитарного врача Российской Федерации, подлежат граждане, прибывшие на территорию нашей страны с признаками респираторных заболеваний; лица, контактировавшие с больными COVID-19; пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»; граждане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риски инфицирования на рабочем месте.

Тестирование проводится бесплатно. Забор анализов делают только медработники.

Со следующей недели в Курской области увеличат почти в два раза число тестирований на COVID-19. Об этом на оперативном штабе сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий. С начала июня начнется тестирование на антитела. Тест-системы начнут получать из Москвы после 20 мая.