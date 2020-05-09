2020-05-08T20:51:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курской области, последние новости на 9 мая 2020: курянам разрешили заниматься спортом на улице

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курской области на 9 мая 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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В занятиях могут участвовать не более двух человекВ занятиях могут участвовать не более двух человекФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Действие режима самоизоляции в Курской области не прекращается. Но курянам разрешили выходить из дома для занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе 05:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00. При этом в занятиях могут участвовать не более двух человек, а заниматься можно вне спортивных площадок и без спортивного инвентаря общего пользования. Это касается и посещения Боевой дачи.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1268 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Звено санитарной обработки службы радиационной, химической защиты первой специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Курской области в костюмах химзащиты Л-1 обработали специальным дезинфицирующим раствором территорию железнодорожного вокзала Курска.

Сотрудники администрации Центрального округа проводят мониторинг вновь открывшихся с 1 мая объектов сферы бытовых услуг.

Личный прием граждан в Администрации города Курска приостановлен до 31 мая 2020 года с возможным продлением срока по результатам эпидемиологической обстановки.

Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области провели очередную проверку. На этот раз объектом их внимания стала река Сейм в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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