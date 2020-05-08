Курские горняки встречают День Победы

День Победы – это особый праздник для всей страны, в том числе и для такого ключевого предприятия российской экономики, как Михайловский ГОК. Здесь бережно хранят память о войне. Ведь около 400 ветеранов Великой Отечественной войны и более 800 тружеников тыла участвовали в разработке месторождения КМА, становлении комбината и запуске фабрик.

- 75 лет мирного неба над нашими головами, возможность спокойно жить, работать, растить детей – эти простые, но такие важные ценности, завоеванные для нас отцами и дедами, особенно остро мы осознали сейчас. В этот непростой для всего мира год мы ощутили хрупкость и ценность человеческой жизни. И теперь еще более зримо, как велик подвиг солдат, встававших под пули, танки, минометный огонь. Вечная память героям, защитившим Родину! – отметил управляющий директор МГОКа Антон Захаров.

Накануне Дня Великой Победы ветераны - бывшие работники предприятия получили премии и адресную помощь. Возложение венков прошло на подшефных памятниках и мемориалах в селах Железногорского района. Мероприятия такого рода традиционны для комбината и проводятся из года в год.

В этом году волонтерами корпоративной программы «Откликнись!» найдена историческая информация о братском захоронении в селе Ажово Железногорского района Курской области, а памятник на захоронении восстановлен.

А 9 Мая в Железногорске пройдет акция «Песня Победы». Волонтеры поздравят ветеранов – бывших работников предприятия. Помимо поздравлений и подарков фронтовиков ждут солдатские песни в исполнении добровольцев.

Для семей работников комбината закуплено четыре тысячи Георгиевских ленточек. Событием стало и открытие фотовыставки в управлении МГОКа, посвященной 75-летию Победы. Красочно украшены к празднику улицы Железногорска, где размещены праздничные баннеры с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Портреты своих родных-фронтовиков предоставили и горняки.

Комбинат поддержал и несколько «победных» творческих конкурсов. В частности, это конкурс рисунков среди детей работников Михайловского ГОКа, который пройдет до конца мая и ежегодный журналистский конкурс имени Константина Воробьева на лучшее произведение на военно-патриотическую тему.