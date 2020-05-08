Коронавирус в Курске, последние новости на 8 мая 2020: железнодорожная больница работает в режиме обсервации

В режиме обсервации работает железнодорожная больница Курска. Здесь подтвердилась вспышка корнавируса. Заболели медики больницы и члены их семей. По предварительным данным изначально заразился доктор, который госпитализировал пенсионерку в тяжелом состоянии. Позднее женщина умерла с диагнозом двусторонняя пневмония.

По данным оперативного штаба на 7:30 7 мая, в Курской области всего зарегистрировано 1197 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 7 мая 2020 года составило 196 пациентов.

Из-за пандемии коронавируса Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции. Куряне могут присоединиться к акции любым из удобных способов.

В городскую больницу № 6 поступили десять аппаратов ИВЛ искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Они будут использоваться для поддержки дыхательной функции пациентов инфекционного стационара, который создан на базе медучреждения.

Специалисты Курской областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко разъяснили, в каких случаях может понадобиться госпитализация пациента и ответили на часто задаваемые вопросы.

В Курской области за отсутствие масок ввели штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.