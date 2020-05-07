2020-05-07T13:26:30+03:00
Общество

«Ростелеком» приглашает пройти онлайн-квест ко Дню Победы «Дороги памяти»

День Победы – один из самых важных праздников для всех россиян, поэтому даже самоизоляция – не повод его забывать. «Ростелеком» приглашает принять участие в масштабном онлайн-квесте «Дороги памяти», посвященном истории Великой Отечественной войны
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У всех участников интерактивной игры появится возможность поездить по России, не выходя из дома, и узнать немного больше о событиях 75-летней давности. Для этого понадобится только интернет и Яндекс.Карты.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В каждом регионе, каждом городе по-своему хранится память о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны. У каждого – свои герои, памятники, книги и музеи. Мы же решили в рамках квеста «Дороги памяти» познакомить с этими страницами истории всех участников и немного больше рассказать о том, какой вклад в общую победу внесли связисты».

Участникам игры «Ростелеком» на несколько часов предлагает стать связистами и столкнуться с непростыми задачами конспирации, шифрования и дешифровки, выполнения поручений командования. Игрокам предстоит узнать о событиях 40-х годов, разгадать загадки и ребусы, побывать в разных городах и точках нашей планеты и посетить множество достопримечательностей. Кстати, играть можно как в одиночку, так и большой компанией-командой.

Владимир Скриплев, автор онлайн-квеста:

«Мы давно хотели сделать не просто интересный, но и полезный проект. Надеюсь, эти задачи удалось воплотить в онлайн-квесте вместе с "Ростелекомом". Пока писали игру и сами для себя открыли много нового. Так что хочется, чтобы и другие с пользой и удовольствием провели время на "Дорогах памяти"».

Победителями игры станут те, кто быстрее всех справится со всеми заданиями. Они получат ценные призы от «Ростелекома».

Для того, чтобы стать участниками онлайн-квеста, необходимо зарегистрироваться на платформе kursk.en.cx. Принять участие в интерактивной игре могут жители любой точки нашей страны. Квест можно пройти в любое время и в любой день до 31 мая 2020 года. Доступ откроется 9 мая в 18:00.

По всем вопросам обращайтесь Alyona_Gridina@center.rt.ru.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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