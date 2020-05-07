Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: инфекционисты разъяснили, в каких случаях положена госпитализация

Эпидемиологическая обстановка в России в настоящее время неблагоприятная. Это связано с распространением новой коронавирусной инфекции, которая есть уже в каждом регионе страны и, в частности, в каждом районе нашей Курской области.

Специалисты Курской областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко разъяснили, в каких случаях может понадобиться госпитализация пациента и ответили на часто задаваемые вопросы.

Какие клинические симптомы проявляются наиболее часто при заболевании новой коронавирусной инфекцией?

Самые распространенные симптомы – повышенная температура тела, сухой кашель с небольшим количеством мокроты. К 6-8-му дню заражения может развиваться одышка, появляется утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. В редких случаях возникают спутанность сознания, тошнота, рвота, диарея, головные боли.

При легком течении заболевания пациент лечится в домашних условиях, но под наблюдением врача поликлиники, к которой прикреплен. Какие препараты назначают?

Легким течение заболевания считается тогда, когда у пациента температура тела не повышается выше 38 ºС, наблюдается слабость, есть боли в горле и кашель. В таких случаях врач выписывает согласно рекомендациям Минздрава РФ противовирусные препараты, назначает симптоматическое лечение, могут понадобиться антибиотики. Рекомендации даются как и при ОРВИ: употреблять больше жидкости, проветривать помещение. Жаропонижающие назначают как правило при температуре выше 38 ºС. При плохой переносимости лихорадочного синдрома, головных болях, повышении артериального давления и выраженной тахикардии жаропонижающие используют и при более низкой температуре.

Какие именно «красные флаги» (острые симптомы) свидетельствуют о том, что человеку необходима госпитализация? Когда нужно вызывать скорую помощь? И не будет ли поздно, когда уже появляются все эти симптомы?

В скорую нужно звонить, когда возникает одышка (человек не может закончить предложение без вдоха; в российских рекомендациях говорят о 22 вдохах и больше в минуту), температура тела повышается более 38,5 ºС, беспокоит частый и сухой кашель, появляется боль или давление в груди, изменяется мышление (например, возникает спутанность сознания); губы или лицо имеют синеватый оттенок. Наличие одного или сочетание нескольких симптомов должно насторожить больного: обращаться за медицинской помощью в этом случае необходимо максимально быстро. Поздно не будет, потому что от появления симптомов до начала одышки и необходимости лечь в больницу обычно проходит до 8 дней. После этого до развития опасного состояния проходит еще несколько дней.

Как не заразить своих близких родственников, если живем скученно? Или они неизбежно переболеют?

Совместное проживание с больным COVID-19 нежелательно. Если есть возможность, выделите заболевшему отдельную комнату, посуду, не контактируйте с ним. Обязательно дома носите маску, часто проветривайте помещение. К сожалению, высока вероятность того, что близкие тоже заболеют, если не соблюдать меры профилактики.

Можно ли получить удаленную консультацию по коронавирусу?

Существует сервис «Доктор рядом». Это федеральный проект по обеспечению всех жителей России бесплатной телемедицинской помощью. Консультацию врача можно получить через сайт veb.dr-telemed.ru (после регистрации надо ввести промокод VEBMED) или по телефону: 8 800 550 69 17. Воспользоваться услугой возможно и с помощью мобильного приложения. Для этого надо загрузить приложение «Доктор рядом Телемед», зарегистрироваться и ввести промокод VEBMED. Кроме того, бесплатная горячая линия по вопросам коронавируса для населения страны работает по номеру: 8 800 707-85-72. Пользователя соединяют со специалистом call-центра DocDoc.

С полными рекомендациями Минздрава РФ можно ознакомиться на https://covid19.rosminzdrav.ru/news/.