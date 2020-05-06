2020-05-06T15:37:50+03:00
Экономика

Генеральным директором Металлоинвеста назначен Назим Эфендиев

«Компания продолжит реализацию курса на динамичное развитие», - подчеркнули в УК
Ольга ДАНИЛОВА
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Эфендиев родился в 1963 году в БакуЭфендиев родился в 1963 году в БакуФото: предоставлено пресс-службой
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На должность генерального директора Управляющей компании «Металлоинвест» назначен 57-летний Назим Эфендиев, сообщили в УК.

Эфендиев будет совмещать обязанности первого заместителя генерального директора – коммерческого директора.

Председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский сказал, что Эфендиев обладает глубокими знаниями бизнес-процессов Компании и большим управленческим опытом:

- Он внес большой вклад в становление и развитие Металлоинвеста, проработав почти два десятилетия вместе с Андреем Варичевым. Под руководством Назима Эфендиева Компания продолжит реализацию курса на динамичное развитие. Уверен, что команда во главе с Назимом Эфендиевым обеспечит устойчивую работу Металлоинвеста в период турбулентности в мировой экономике и продолжит реализацию проектов, нацеленных на дальнейшее укрепление его рыночных позиций.

Назим Тофикович Эфендиев родился в 1963 году в Баку. В 1985 году окончил Военный институт иностранных языков, в 1995 — Академию народного хозяйства по программе MBA, специальную программу международного менеджмента в Кингстонском университете (Великобритания). В 2018 – 2019 гг. прошел обучение по программе Advanced Management Program в бизнес-школе IESE Университета Наварры.

С 1996 года работал в компании «Сибирский алюминий» заместителем коммерческого директора Саянского алюминиевого завода, директором Торгового дома Самарского металлургического завода, возглавлял прокатный дивизион компании «Русский алюминий».

В 2001-м стал директором по сбыту в ОАО «НОСТА» и ОАО «Уральская Сталь». С 2004 — генеральный директор ОАО «Уральская Сталь». В 2006 – 2007 гг. был исполнительным директором УК «Металлоинвест». В 2007 – 2009 гг. возглавлял в качестве генерального директора и председателя совета директоров ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш».

С июня 2010 года — управляющий директор ОАО «Уральская Сталь». В 2011 – 2012 гг. был заместителем генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти УК «Металлоинвест».

С марта 2012 по настоящее время – первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест».

ИСТОЧНИК KP.RU

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