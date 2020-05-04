2020-05-03T21:12:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 4 мая 2020: количество заразившихся приблизилось к тысяче

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 4 мая 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество заразившихся COVID-19 в Курской области стремится к тысячи. По данным на 4 мая, в регионе зарегистрировали 928 случаев коронавируса. Накануне сообщили о 67 новых заболевших. Из них 36 женщин и 31 мужчина. Возраст заразившихся: 1-10 лет - двое, 11-17 лет - двое, 18-29 лет - двое; 30-60 лет - 38 человек; более 60 лет - 23 человека.

126 пациентов выписали, четыре человека с коронавирусом скончались. Под медицинским наблюдением остаются 793 человека: 115 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 28 - в городском клиническом родильном доме; 20 - в Курской городской больнице №6; 630 - без признаков заболевания на домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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