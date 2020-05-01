2020-05-01T08:40:16+03:00
Общество

«Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Лицей» за 1 рубль до конца мая

«Ростелеком» продлил доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком. Лицей» за 1 рубль до конца мая для всех пользователей
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Эта мера направлена на поддержку школьников и родителей, которые в настоящее время вынуждены продолжать обучение в дистанционном режиме. Напомним, такой доступ к платформе онлайн-образования компания открыла с введением режима самоизоляции на территории всей России.

«В сложившейся ситуации очень важно, чтобы процесс обучения не прерывался и учащиеся получали знания. Мы хотим помочь школьникам и их родителям в это непростое время и облегчить переход на дистанционный формат обучения. “Лицей” поможет подтянуть школьную программу с 1 по 11 классы и подготовиться к экзаменам, в том числе, к ОГЭ и ЕГЭ», — отметил директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Кирилл Брылёв.

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Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность.

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Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте, затем перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить 1 рубль. Предложение действует до конца мая. Обучающие видео сервиса «Лицей» также доступно бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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