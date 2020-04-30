«Ростелеком» помогает курскому бизнесу в период самоизоляции поддерживать связь с клиентами

Для этого компания развернула на крупных предприятиях региона услугу «Безусловная переадресация», позволяющую принимать входящие на рабочие номера звонки из дома с помощью своих домашних и мобильных телефонов. Переадресация настроена более чем на 500 номеров, и 13 крупных предприятий могут теперь продолжать осуществлять и привычную внутрикорпоративную связь, и общаться с клиентами из дома, дистанционно оказывать им помощь и консультации, предоставлять услуги.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В условиях, когда бизнес оказался в сложном положении в связи с введенными на государственном уровне ограничениями, ”Ростелеком” работает в режиме 24/7, чтобы организовать работу компаний в удаленном режиме. Переадресация звонков – это только одна из услуг, способствующая выполнению этой задачи. Помимо нее, мы увеличиваем скорость интернета, организовываем удаленный доступ к информационным ресурсам клиента с помощью виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа, предоставляем услуги виртуального ЦОДа, а также защиту от DDoS-атак. Главная задача – чтобы наши клиенты работали без потерь в это непростое время».

Организация работы через виртуальные частные сети (VPN) позволяет сотрудникам компании получать доступ к внутренним ресурсам предприятия из дома (от доступа к серверам до рабочей почты). «Ростелеком» обеспечивает сохранность данных, переданных посредством VPN-канала: информация защищена от внешних угроз.

Виртуальный ЦОД предоставляет клиентам возможность подобрать индивидуальные конфигурации виртуальных машин, уменьшить или увеличить их количество, а также обеспечивает безопасность информации в соответствии с действующими государственными стандартами.

Виртуальная АТС позволяет бизнесу организовать связь со своими клиентами и сотрудниками без специального оборудования, с помощью облачных серверов «Ростелекома». Кроме того, есть возможность пользоваться дополнительными функциями: мониторингом звонков или записью телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС могут через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Подробности подключения можно узнать на сайте компании или по телефону 8 800 200 30 00.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».