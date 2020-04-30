2020-04-30T15:08:13+03:00
Общество

В Воронежской области с 1 сентября 2020 года всех учащихся младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием

Только из региональной казны на реализацию этой социально значимой инициативы будет направлено около 118 млн рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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30 апреля в ходе 56 заседания Воронежская областная Дума приняла изменения в статью 8 Закона Воронежской области «О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области».

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– Документ разработан в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Согласно предварительным расчетам, потребности Воронежской области на организацию одноразового горячего питания младшеклассников в 2020 году составят около 522 млн рублей.

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– Субсидии из федеральной казны на эти цели запланированы в сумме более 404 млн рублей. Почти 118 миллионов рублей будет направлено за счет средств областного бюджета на обеспечение необходимого уровня софинансирования, – отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

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– Таким образом, начиная с нового учебного года порядка 102 тысяч учеников начальной школы в регионе будут обеспечены полноценным бесплатным горячим обедом. При этом федеральное финансирование позволит не только продолжить действующие программы питания, но и направить высвободившиеся муниципальные средства на питание иных категорий обучающихся и модернизацию пищеблоков.

Отметим, что с 1 сентября в регионе планируется сразу 100%-е обеспечение учащихся с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием 1 раз в смену, с сохранением возможности для всех желающих обучающихся 1-11 классов двухразового питания.

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– Безусловно, в текущем году это один из важных социальных законов, принимаемых Воронежской областной Думой. После начала реализации нового положения закона депутатский корпус регионального парламента обязательно возьмет на контроль его исполнение: будь то областной центр или небольшой населенный пункт, своевременное обеспечение и качество горячего питания не должно вызывать претензий со стороны родителей и учеников, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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