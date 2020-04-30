2020-04-30T11:39:31+03:00
Общество

В Липецкой области введены дополнительные меры по защите от коронавируса

Соответствующие новые постановления подписаны главой региона Игорем Артамоновым
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В районном центре Долгоруково реализуется комплекс ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На въезде в село действуют контрольно-пропускные пункты. Лицам, прибывающим в Долгоруково, измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания. Звонки принимаются по номеру: 8-800-450-48-48.

В Лебедяни, где такие же меры действовали с 21 апреля, снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах. При этом пропускной режим в городе по-прежнему функционирует.

Также начала действовать ещё одна дополнительная мера по защите жителей региона от коронавирусной инфекции. Лицам, прибывающим в Липецкую область или проезжающим по её территории, стоит иметь справку об отсутствии у них диагноза COVID-19.

«Мы стараемся делать всё необходимое, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции на территории области и спасти здоровье наших людей», — сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Воронежской области с 1 сентября 2020 года всех учащихся младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием
Только из региональной казны на реализацию этой социально значимой инициативы будет направлено около 118 млн рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Больницы получат 1 млн медицинских масок
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время партия передаст социальным работникам, медикам скорой помощи и волонтерам, работающим в условиях коронавируса, миллион медицинских масок
Новости 24
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: обследование на инфекцию прошли около 19,5 тысяч человек
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Роман Старовойт впервые стал донором
83-летняя курянка отдала мошенникам 90 тысяч рублей
Сбербанк открывает регионам бесплатный доступ к ИИ-модели диагностики коронавируса на основе КТ
По факту исчезновения ребенка под Курском возбуждено уголовное дело
В Курской области продолжаются поиски пропавшего малыша
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 30 апреля 2020 года составило четыре человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 апреля 2020 года составило 726 человек
Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям
Под Курском нашли две минометные мины
Под Курском загорелась квартира
Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения ребенка под Курском
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество рейсов общественного транспорта