2020-04-30T10:25:14+03:00
Общество

Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям

Добровольческие движения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провели более 70 акций
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 20 регионах Центрального и Приволжского округов, где присутствует компания «Россети», сегодня созданы добровольческие отряды. Волонтеры помогают всем нуждающимся, но особое внимание они, конечно, уделяют ветеранам отрасли, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда.

Так, в штабах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» трудятся около 400 волонтеров. Руководство компании помогает им с экипировкой, транспортом и, что сейчас крайне важно, строго следит за соблюдением санитарно-защитных норм. Все волонтеры проходят инструктаж по правилам деятельности в условиях пандемии коронавируса.

.

.

Адресная помощь

Филиал «Россети Центр Тамбовэнерго» принял участие во всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», которая направлена на поддержку пожилых, людей и медиков в это непростое время. Так, тамбовские волонтеры передали медикам две тысячи защитных масок.

- Врачи - главные герои борьбы с пандемией коронавируса в России. Для того, чтобы делать свою работу, им часто не хватает элементарных вещей: масок, бахил, перчаток и защитных костюмов. Тамбовэнерго, по мере возможности, старается оказывать поддержку и обеспечивать средствами защиты, - отметили в компании.

Инициативу поддержали и «Россети Центр Липецкэнерго». Добровольцы филиала также помогли пожилым людям, оказавшимся в сложном финансовом положении - пенсионеры получили продуктовые наборы.

.

.

Только в апреле волонтерские региональные штабы «Россети Центр» и Россети Центр и Приволжье» провели более 70 акций. Помощь получили около 600 пожилых людей, в том числе 480 ветеранов-энергетиков.

Волонтеры филиала «Россети Центр Воронежэнерго» посетили одиноких пенсионеров Александру Туманову, Зою Соловьеву, Пелагею Дмитриеву и Геннадия Чудинова – сейчас они находятся в зоне риска. Им привезли продукты, предметы первой необходимости и лекарства. Также волонтеры съездили в село Октябрьское Поворинского района. Там они навестили семейную пару ветеранов - Леонида и Раису Проломовых. 33 года они проработали на воронежском предприятии.

.

.

«Россети Центр Курскэнерго» встретились с участником Великой Отечественной войны, 94-летним Иваном Чернышевым. Ему волонтеры доставили продуктовый набор. Иван Иванович воевал под Житомиром, Киевом, на Курской дуге, освобождал Прагу. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией».

.

.

Также активисты пообщались с Иваном Ткаченко, тружеником тыла, электромонтером с 22-х летним стажем и Виктором Монастыревым, первым начальником Медвенского района электрических сетей, трудовой стаж которого в энергетике больше 37 лет. По просьбе Ивана Андреевича волонтеры, например, установили фонарь уличного освещения и спилили ветки березы возле его дома.

Волонтеры «Россети Центр Белгородэнерго» поздравили ветерана войны, одного из основателей предприятия Николая Шевцова. Войну Николай Семенович встретил 15-летним подростком. Служил экспедитором под Уссурийском. Принимал участие в боях с японскими войсками, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».

.

.

В этом году Николаю Шевцову исполнилось 94 года - почти 50 из них он посвятил энергетике в Белгороде. Начинал инженером-инспектором по технике безопасности, а после возглавил службу распределительных сетей. Волонтеры вручили ветерану материальную помощь и подарки, сделанные руками детей работников филиала.

Ветераны могут всегда рассчитывать на волонтеров

Заботу о ветеранах волонтеры проявляют не только в предпраздничные дни. В течение всего года ветеранам-энергетикам выделяется материальная помощь на лечение, решение социально-бытовых вопросов.

В то же время добровольцы, например, филиала «Россети Центр Орелэнерго» активно участвуют в ряде дистанционных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, например, в видеоконкурсе на лучшую собственную песню или стихотворение.

- Создание волонтерских отрядов стало еще одним важным направлением большой работы по социальной поддержке сотрудников компании и ветеранов отрасли. Волонтеры «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» закупают для пожилых людей продукты, лекарства, помогают им решать различные актуальные вопросы в условиях самоизоляции. Только за последние недели ими было подготовлено и доставлено более 750 наборов продуктов питания и предметов первой необходимости. Сейчас волонтеры-энергетики доставляют ветеранам компании – участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла - подарки к 9 мая. Руководство компании оказывает волонтерскому движению всю необходимую поддержку, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

.

.

По инициативе волонтеров во всех филиалах электросетевых компаний организована работа «горячей линии» для сотрудников-ветеранов. Кроме того, волонтеры сами обзванивают бывших коллег и предлагают помощь. Каждому ветерану предприятия вручают памятки с необходимыми контактными телефонами, по которым можно обратиться за поддержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Воронежской области с 1 сентября 2020 года всех учащихся младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием
Только из региональной казны на реализацию этой социально значимой инициативы будет направлено около 118 млн рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Больницы получат 1 млн медицинских масок
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время партия передаст социальным работникам, медикам скорой помощи и волонтерам, работающим в условиях коронавируса, миллион медицинских масок
Новости 24
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: обследование на инфекцию прошли около 19,5 тысяч человек
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: Роман Старовойт впервые стал донором
83-летняя курянка отдала мошенникам 90 тысяч рублей
Сбербанк открывает регионам бесплатный доступ к ИИ-модели диагностики коронавируса на основе КТ
По факту исчезновения ребенка под Курском возбуждено уголовное дело
В Курской области продолжаются поиски пропавшего малыша
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 30 апреля 2020 года составило четыре человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 30 апреля 2020 года составило 726 человек
Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям
Под Курском нашли две минометные мины
Под Курском загорелась квартира
Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения ребенка под Курском
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: увеличено количество рейсов общественного транспорта