Штрафы за отсутствие маски у детей в Курске во время коронавируса: на каком основании и кому его могут выписать

Прогуливаясь по Курску, где официально действуют масочный и перчаточный режимы, корреспонденты «Комсомолки» заметили, что придерживаются его далеко не все.

Маски и перчатки могут обойтись в копеечку семье

Причем в числе курян, не соблюдающих правила масочного режима, есть и родители с детьми. Смелых пап и мам вместе с чадами мы встретили не где-нибудь на просторах безлюдных улиц, а там, где ношение масок строго обязательно - в транспорте и в магазинах.

Разбираемся, почему не все родители обеспечивают своих детей средствами индивидуальной защиты и какой штраф им грозит за отсутствие маски у детей в Курске во время коронавируса.

- Детских масок нет в продаже, - поясняет мама 3-летнего Ивана. - "Взрослые" тоже не везде можно найти. Поэтому стараемся гулять там, где меньше людей и не берем ребенка в магазин. Но это не всегда получается.

У Ирины Коноваловой двое школьников, воспитывает их одна:

- Одноразовая маска в аптеке стоит 36 рублей, рассчитана она на два часа. Плюс перчатки около 20 рублей. Итого на троих в день мне пришлось бы тратить 150 рублей на средства защиты. В месяц - несколько тысяч рублей. Позволить такого я себе не могу. К сожалению, от государства в период пандемии я не получила ничего - оба сына старше 16 лет и выплаты на них почему-то не распространяются. Живем на мою зарплату.

Кого штрафуют?

Как пояснили КП в администрации региона, обязательное ношение масок введено в качество одного из правил поведения в рамках режима повышенной готовности.

- За нарушение этих правил предусмотрены штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ, согласно которой для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей, - сообщили в администрации региона.

А представьте, если семья вышла на прогулку полным составом.

Но есть оговорка: по закону, административная ответственность для несовершеннолетних наступает только с 16 лет (правда, платить за 16-18-летних отроков, у которых нет своего заработка, придется все равно маме и папе). Административкой могут наказать и подростка, начиная с 14 лет: за 14-16-летних без масок оштрафуют родителей.

Пока полиция в основном только предупреждает

А вот до 14 лет административка не грозит. Родителей заставят раскошелиться только в рамках гражданско-правовой ответственности, то есть возместить ущерб имуществу, здоровью, чести и достоинству. Значит ли это, что курянам младше 14 вообще можно ходить без масок и перчаток?

Нет, запрет ходить без СИЗов распространяется на всех, даже на грудничков.

Просто трактоваться отсутствие маски на ребенке младше 14 лет будет не как административное правонарушение, а как, например, недобросовестная забота родителей о ребенке и его здоровье. Маму и папу могут привлечь в рамках закона о профилактике безнадзорности, в соответствии с Семейным кодексом, могут задействовать органы опеки и попечительства – тут поле для фантазии огромное. Вопрос лишь в том, как наши власти станут решать подобные случаи.

Пока действия сотрудников курской полиции в первую очередь направлены на разъяснения необходимости выполнения правил, массовой практики штрафов за отсутствие маски нет.