Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: кто может рассчитывать на отсрочку по кредиту?

Объявленные по причине пандемии меры поддержки для граждан и бизнеса, в том числе возможность оформить кредитные каникулы или реструктуризовать свой долг, призваны смягчить без того сложную ситуацию и облегчить жизнь заемщикам, наиболее пострадавшим от последствий, связанных с коронавирусом.

С 20 марта по 22 апреля в адрес подразделений кредитных организаций Курской области от заемщиков поступило 4298 обращений об изменении условий кредитного договора. Из них банками было одобрено 2046 заявлений.

По всем параметрам

Отсрочку платежей на срок до шести месяцев могут официально получить куряне, которые оформили потребительский кредит или ипотеку в банке или заем в микрофинансовой организации не позднее 3 апреля 2020 года.

При этом установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку: по кредитным картам – 100 000 рублей; по потребительским кредитам наличными — 250 000 рублей, если заемщиком было физическое лицо, и 300 000 рублей — если индивидуальный предприниматель; по автокредитам — 600 000 рублей; по ипотеке – для жителей нашего региона установлен лимит до 2 млн. рублей.

Прежде чем отправиться в банк, важно проверить факт соответствия критериям программы, чтобы невольно не допустить просрочку платежа. Нужно документально подтвердить снижение дохода на 30 % и более для месяца, предшествующего подаче заявки, по отношению к среднемесячному доходу за 2019 год. На предоставление этих документов по закону есть до 90 дней. В течение этого времени каникулы уже действуют, то есть банк по графику не будет удерживать никаких платежей. Но если позднее выяснится, что вы не можете подтвердить снижение дохода, банк будет вынужден восстановить исходный график погашения по кредиту. А раз никаких платежей не вносилось, вы автоматически попадаете на длительную просрочку, которая отразится на кредитной истории и чревата ограничением на кредитование в будущем.

- Перечень документов, подтверждающих невозможность заемщика обслуживать кредит, законом не ограничен. В первую очередь это сведения из налоговой службы, подтверждающие снижение дохода, справка с биржи труда, больничный лист. Если данные документы представлены и подтверждают снижение дохода заемщика, необходимости в представлении иных документов нет, - поясняет управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.

Отказать нельзя одобрить

В случае, если вам отказано в каникулах, договариваться с банком можно и нужно.

Это лишь на первый взгляд слово «реструктуризация» кажется непонятным и замысловатым. На самом деле это не что иное, как заключение соглашения, в результате которого долг с коротким сроком погашения заменяется на долг с более длительным сроком. Соответственно, временной период для погашения кредита увеличивается, а сумма ежемесячного платежа уменьшается. В сложившейся сегодня ситуации реструктуризация может стать оптимальным вариантом, если крайне необходимо сократить расходы на обслуживание кредита, а финансовое благосостояние не позволяет этого сделать.

Банки могут предложить заемщику и другие варианты реструктуризации. Например, предоставить льготный период, во время которого нужно выплачивать только основной долг или только проценты.

Каникулы на выбор

Если говорить о временной отсрочке по оплате ипотеки, то многие заемщики не видят различий между ипотечными каникулами, на которые могут рассчитывать граждане при определенных сложных жизненных обстоятельствах (ФЗ№ 76-ФЗ от 01.05.2019), и кредитными каникулами, дающими право на льготу вследствие снижения доходов из-за пандемии коронавируса (ФЗ №106-ФЗ от 03.04.2020). А эти различия есть.

- Действие закона об ипотечных каникулах от 2019 года распространяется не только на новые кредитные договоры, но и на действующие. Он позволяет гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, получить один раз отсрочку по платежам на срок до шести месяцев (или снизить размер платежей), причем максимальный размер ипотечного кредита составляет 15 миллионов рублей, предмет ипотеки является единственным жильем заемщика, а условия договора по требованию заемщика ранее не менялись, - уточняет Евгений Викторович.

Для оформления ипотечных каникул нужно предоставить доказательства причины снижения доходов, то есть документально объяснить, каким образом вы попали в трудную жизненную ситуацию. Это могут быть справки о регистрации заемщика в качестве безработного, о признании его инвалидом I или II группы, о временной нетрудоспособности сроком более двух месяцев подряд. Кроме того, учитывается снижение среднемесячного дохода за два месяца, предшествующих дате подачи заявления, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предшествующие 12 месяцев; и при этом размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода. Основанием для ипотечных каникул также может стать увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика (несовершеннолетних детей, членов семьи, получивших инвалидность I и II группы, или подопечных заемщика) при одновременном снижении среднемесячного дохода более чем на 20%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 40% от среднемесячного дохода.

Потребуется и выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, чтобы доказать, что ипотечное жилье – единственное. Также законом определен и срок начала ипотечных каникул – он может быть на два месяца раньше даты подачи заявления на кредитные каникулы.

Время пошло

Итак, вы решили воспользоваться полугодовой отсрочкой. Банк (МФО, КПК) должен рассмотреть ваше заявление и дать ответ в течение пяти календарных дней с момента получения требования. Если заемщик в течение 10 дней после подачи заявления на кредитные каникулы не получил ни подтверждения, ни отказа от кредитора, льготный период считается наступившим, причем отсчитывается от даты подачи заявления (ели заемщик не выбрал иную дату).

Брать кредитные каникулы по ипотеке можно в случае, если жилье не единственное, а также, если ранее заемщик пользовался реструктуризацией.

По закону заемщик может сам определить дату начала кредитных каникул. Для задолженности по кредитным картам она может быть любой с момента обращения в банк с требованием о кредитных каникулах, для потребительских кредитов – на 14 дней раньше даты обращения к кредитору, а для ипотеки — на 30 дней раньше.

Какой ценой

На время льготного периода заемщик освобождается от всех платежей по кредиту. Если у вас уже была просрочка по кредиту или займу и вам начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят — расти они не будут. В это время кредитор также не имеет права продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге по кредиту.

Однако важно знать о том, что за кредитные каникулы нужно будет платить. По кредитным картам и по потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга будут начисляться проценты, но по льготной ставке. Она составляет две третьих среднерыночной ставки по аналогичному кредиту, которая рассчитывается Банком России. Если говорить об ипотеке, то на протяжении всего льготного периода проценты будут начисляться по ставке в вашем ипотечном договоре.

Начисленные во время льготного периода проценты заемщик будет обязан вносить по окончании полной выплаты кредита равными ежемесячными платежами.

"Хорошо все обдумайте"

«Прежде чем обращаться к кредитору для получения льготного периода, хорошо все обдумайте. Возможно, стоит обсудить с банком другие возможности снижения долговой нагрузки, просчитать, как будет складываться ваше финансовое положение спустя полгода, чтобы по истечении льготного периода не оказаться в еще более сложной ситуации», - советует Евгений Овсянников.

Если вариант реструктуризации задолженности кредитором не предложен или предложен, но он вас не устраивает, а после проведения дополнительных переговоров не удалось достичь приемлемого решения, тогда и стоит воспользоваться возможностью взять кредитные каникулы.

Кредитные каникулы даются на полгода и всего один раз. Поэтому своим правом нужно воспользоваться обдуманно и только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит.