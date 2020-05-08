Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!

75 лет прошло с тех пор, как закончилась самая кровопролитная и жестокая война XXI века. Именно наша страна вынесла основную тяжесть этой войны. Совершённый старшим поколением подвиг служит и будет всегда служить для нас образцом несгибаемого мужества и несокрушимой стойкости духа, высоким нравственным ориентиром.

Победа была одержана благодаря мощи Красной Армии, героизму, мужеству и патриотизму советских людей, благодаря мудрому руководству Коммунистической партии и Советского правительства, возглавляемых И.В. Сталиным.

В числе грандиозных сражений Великой Отечественной особое место занимает легендарная Курская битва. Именно отсюда, с курской земли, началось победоносное наступление советских войск, завершившееся полным разгромом врага.

Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины!

Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам, всем живущим ныне участникам войны и труженикам тыла!

Крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!

С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!

Н.Н. ИВАНОВ,

1-й секретарь Курского ОК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ,

председатель ЦКРК КПРФ.