2020-05-13T16:15:00+03:00
Общество

60-лет добычи первой руды: история КМА в журналистских произведениях

Стартовал творческий конкурс
Ольга ДАНИЛОВА
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МГОК - градообразующее предприятие Железногорска, гарант социально-экономического благополучия Курского краяМГОК - градообразующее предприятие Железногорска, гарант социально-экономического благополучия Курского краяФото: предоставлено пресс-службой
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Ровно 60 лет назад первый ковш железной руды был добыт на Михайловском месторождении Курской магнитной аномалии.

День 10 июня 1960 года и имя Николай Клименко, машиниста экскаватора, навсегда вошли в историю. За прошедшее с той поры время в Курской области добыто более полутора миллиарда тонн руды.

Сегодня Михайловский ГОК - один из лидеров отечественной горно-металлургической отрасли. Комбинат поставляет высококачественное сырье как в Россию, так за рубеж.

В честь 60-летия со дня добычи первой руды Михайловский ГОК объявляет творческий конкурс, в котором могут принять участие как профессиональные журналисты, так и внештатные авторы. Словом, все, кого интересует история и развитие промышленного гиганта – Михайловского ГОКа, а также трудовой подвиг тружеников комбината.

Темы конкурса:

- История освоения Михайловского месторождения, строительство горно-обогатительного комбината;

- Роль Михайловского ГОКа в социально-экономическом развитии Курской области;

- Трудовые биографии работников МГОКа и горняцкие династии.

На конкурс могут быть выдвинуты произведения любых публицистических и литературных жанров, отвечающие тематике и опубликованные в период с 13 мая 2020 года по 1 июля 2020 года. Победители и лауреаты получат денежные премии. Копии публикаций можно отправлять по электронной почте: M_Shcherbakova@mgok.ru, A_Myasnyankina@mgok.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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