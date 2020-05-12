Волонтер, откликнись!

Железногорск – пока единственный город в Курской области, где вот уже второй год успешно действует программа корпоративного волонтерства «Откликнись!».

Программа по инициативе компании «Металлоинвест» стартовала в Старом Осколе и Губкине Белгородской области, а в 2019 году была запущена в Железногорске (Курская область) и Новотроицке (Оренбургская область). Сотрудники компании заботятся об окружающей среде, спасают бездомных животных, помогают нуждающимся, организуют занятия спортом.

«Мы вместе!»

Подробнее о корпоративном волонтерстве рассказал Николай Ключников, руководитель внешних социальных программ Михайловского ГОКа, лидер волонтерского движения:

- Проект «Откликнись» - это корпоративная программа компании «Металлоинвест» по вовлечению сотрудников в волонтерскую работу. Он имеет несколько основных направлений. Так, сейчас волонтеры активно участвуют во всероссийской акции «Мы вместе!» по помощи пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Развозим продуктовые наборы, покупаем продукты, лекарства, оплачиваем коммунальные счета пожилым людям.

Недавно новый газовый водонагреватель добровольцы доставили в квартиру 68-летнего ветерана МГОКа Анатолия Солодухина. На Михайловском ГОКе Солодухин он проработал 32 года, с 1986-ого.

- Старая колонка сломалась, а тут карантин, самоизоляция. Практически не выхожу на улицу. Поэтому я позвонил председателю Совета ветеранов Вячеславу Черныху, сообщил о своей проблеме. И был крайне удивлен, что буквально за каких-то пару дней мой вопрос решился, - рассказывает Анатолий Петрович.

По информации социального управления комбината в этом году для оказания адресной помощи пенсионерам предприятия закуплены газовые плиты, водонагревательные колоноки, слуховые аппараты, тонометры для измерения давления, глюкометры. В условиях карантина по коронавирусу эту бытовую и медицинскую технику ветеранам доставляют волонтеры.

«Волонтер – это спасательный мостик»

А недавно железногорские волонтеры восстановили заброшенный мемориал Воинской Славы в поселке Ажово Разветьевского сельсовета и теперь планируют внести его в федеральный реестр воинских захоронений.

В братской могиле на гражданском кладбище лежат 84 человека, в основном, воины 65-й Армии под командованием Батова, а именно 354-й, 69-й, 149-й, 246-й стрелковых дивизий. В период с 11 по 17 февраля 1943 года они выгрузились на станции Елец Липецкой области и совершили почти 300-километровый марш для сосредоточения на рубеже Чернь, Андреевка, Макарово, Хлынино, Зорино и последующего наступления на Дмитровск Орловской области и Комаричи Брянской области.

В праздничный день 9 Мая волонтеры МГОКа – а это обычные работники комбината разных профессий от машинистов электровозов и водителей экскаваторов до инженеров - кто-то после смены, кто-то до, созвонились, проработали маршруты, и выступили во дворах с Победными концертами для ветеранов, пели песни, дарили цветы.

В период самоизоляции помощь волонтеров стала особенно востребованной.

Добровольцы участвуют во всероссийской акции «Мы вместе!» по помощи пожилым людям, которые находятся на самоизоляцииФото: предоставлено пресс-службой

- Сейчас волонтер – это спасательный мостик. Нам передали еще 250 продуктовых наборов для пожилых людей, будем их снова доставлять по адресам, - рассказывает Николай Ключников. – На днях помогали отвезти в больницу и обратно инвалида. Люди обращаются с просьбой помочь в решении самых разных проблем. Волонтеры вкладывают свои силы и время, а компания помогает ресурсами, которые необходимы для решения проблемы.

«Лидеры изменений, нацеленные на добрые дела»

По словам директора по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлии Мазановой, работники предприятий, их семьи, жители регионов присутствия - ключевой фокус социальной политики Компании:

– Многое в развитии комфортной и благоприятной среды для жизни зависит от личного участия и вовлеченности жителей территории. Сегодня в волонтерской организации Металлоинвеста состоит 815 человек. Это лидеры изменений, нацеленные на добрые дела. И мы рады, что инициативу Металлоинвеста поддерживают коллеги из других компаний, работающих в тех же регионах. Объединившись, мы сможем сделать больше.

Так, в Железногорске уже не первый год действуют проект помощи многодетным семьям и бесплатная спортивная секция по гиревому спорту. А в минувшем году горняки-волонтеры взяли шефство над некоммерческой организацией родителей детей инвалидов «Равенство».

На днях руководитель НКО Анна Гущина вручила 50 защитных масок, сшитых детьми при помощи родителей, волонтерам корпоративной программы «Откликнись!»:

- В непростой эпидемиологической ситуации нам захотелось быть с нашими друзьями-волонтерами единым целым. Они реализовали для нас массу интереснейших проектов - экскурсии, походы, кружки профмастерства, а сейчас помогают пожилым людям – развозят продукты. И мы решили помочь им.

Следующий этап благотворительной акции ребят из «Равенства» - пошив масок для многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В праздничные майские дни железногорские волонтеры скомплектовали и развезли по домам 27 продуктовых наборов по адресам, которые передала администрация города. Пять наборов дополнительно были составлены специально для грудничков: в них памперсы, детское питание, смеси.

Сейчас обсуждается проект профориентации сирот и детей, взятых на воспитание, который поможет юным железногорцам с трудной судьбой определиться с выбором будущей профессии.

Волонтеры регулярно проходят обучениеФото: предоставлено пресс-службой

В настоящий момент актив волонтеров МГОКа – это около 70 человек, которые разрабатывают проекты и координируют их реализацию. А в общей сложности движение охватывает до 200 человек. Горняки-добровольцы поддерживают идею распространения в регионе практики корпоративного волонтерства, ведь оно сочетает в себе как инициативу, так и широкие ресурсы для ее реализации.

- Корпоративное волонтерство - это пространство для креатива, – уверен первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) Вадим Ковалев. – Компании, которые продуманно выстраивают стратегию волонтерства, как Металлоинвест, создают возможности для личностного и профессионального роста своих сотрудников. Это очень важно в современных условиях.

ЗНАЙ!

В период самоизоляции по коронавирусу, чтобы минимизировать контакты пожилых горожан и снизить вероятность их заболеваний, волонтеры МГОКа окажут пенсионерам Железногорска помощь в походах за продуктами и приобретении лекарств в аптеке. В случае необходимости молодые люди также помогут старикам оплатить коммунальные услуги и обучат онлайн-платежам.