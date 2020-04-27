2020-04-27T17:51:06+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Замечательный фестиваль «Русборг» - его с нетерпением ждут тысячи людей»

Фестиваль исторической реконструкции пройдет в августе
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Фестиваль исторической реконструкции «Русборг», который ежегодно проводится в мае, перенесён на август. Он будет объединён с другим реконструкторским фестивалем «Ладейное поле» и пройдёт с 12 по 16 августа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он отметил, что программа объединённых фестивалей будет обширной и насыщенной. Участников и туристов ждут сражения, гонки на лодках, штурм крепости и спуск на воду флагманского корабля.

Гостевой день назначен на 15 августа. Вход в крепость будет открыт с 11:00. Показательные выступления начнутся в полдень.

«Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Это событие, позволяющее участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую», — сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнование по поводу смерти Андрея Варичева
Шествие «Бессмертный полк» при поддержке Сбербанка пройдет онлайн
Умер гендиректор «Металлинвеста» Андрей Варичев
В Курской области задержали более 30 пьяных водителей
В Курске появился памятный знак «Ветерану Великой Отечественной войны»
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: обследование на инфекцию прошли 17673 человека
В Курске утром загорелась иномарка
Режим самоизоляции по коронавирусу: актриса драмтеатра будет читать курянам сказки на ночь
Режим повышенной готовности в Курске: первых пациентов с коронавирусом поместили в городской роддом
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего зарженных?
Под Курском нашли снаряд времен Великой Отечественной
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: 23 магазина уведомили о необходимости приостановить работу
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курске респираторы и защитные экраны для медиков начали печатать на 3D-принтере
Сбербанк облегчил выплаты кредитов для 97 тысяч клиентов в период пандемии коронавируса
Режим повышенной готовности в Курске: коронавирусом заразились 12 детей
Читатели спросили – «Открытие» отвечает!
Курский доктор попал в список памяти медработников, погибших во время пандемии КОВИД
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 27 апреля 2020 года составило 46 человек