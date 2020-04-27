Читатели спросили – «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Что нужно делать, если истек срок действия банковской карты?

- В нынешних условиях банк «Открытие» принял решение продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия. Воспользоваться этой возможностью могут держатели кредитных и дебетовых карт платежных систем Visa, Mastercard и МИР, срок действия которых завершился в марте этого года. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Но, если у вас есть возможность, вы можете заказать перевыпуск карты через интернет или мобильный банк, а потом записаться на посещение офиса и забрать ее.

- Какие программы поддержки предпринимателей и клиентов действуют сейчас в банке?

- «Открытие» реализует все государственные программы поддержки. В настоящее время для частных клиентов, в числе которых заемщики по ипотеке и кредитам наличными, пользователи кредитных карт, действуют «кредитные каникулы». Воспользоваться этой программой могут клиенты у которых произошло снижение среднемесячного дохода более чем на 30% в месяце, предшествующем дате подачи заявления, по сравнению с 2019 годом, длительная болезнь (более месяца). Необходимые документы для подачи заявки - это заявление, листок нетрудоспособности, справка о доходах либо 2-НДФЛ, либо в свободной форме, либо это выписка из регистра получателей госуслуг в сфере занятости населения о том, что гражданин зарегистрирован в качестве безработного, трудовая книжка и паспорт. Все заявки можно подать удаленно.Максимальный размер потребительского кредита, по которому можно получить отсрочку до 6 месяцев - это 250 тысяч рублей. Для ипотеки - 2 миллиона, кредитной карты - 100 тысяч.

Банк «Открытие» отменил комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплат заработной платы для действующих и потенциальных клиентов малого и среднего бизнеса из всех сегментов. Также «Открытие» отменяет плату за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО), отменил ежемесячную фиксированную комиссию за эквайринг для предпринимателей. Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка и действуют до конца мая 2020 г. Кроме того, всем малым и средним предприятиям при покупке пакета услуг расчетно-кассового обслуживания банк снижает комиссию по торговому эквайрингу до 1%.

- Какие продукты сейчас можно оформить дистанционным способом?

- На сегодняшний день более 90% банковских услуг уже доступны через дистанционные каналы: начиная от оплаты за коммунальные услуги до получения кредитов, оформления вкладов и выбора инвестиционных продуктов. Все привычные операции есть как в мобильном приложении, так и в интернет-банке.

Банк в целом оказался хорошо подготовлен к работе в условиях карантина. Стабильно работают онлайн-каналы (интернет-банк и мобильное приложение), которые позволяют не приезжать в офисы, чат-боты оперативно отвечают на клиентские запросы, все платежи осуществляются без перебоев. Если говорить более конкретно, к примеру, у вас заканчивается срок действия вклада, и вы хотите снять средства. С помощью наших онлайн-сервисов вы можете легко перевести все деньги на счет вашей карты, а снять наличные – в ближайшем банкомате у дома. Причем, в банкомате любого банка. Без комиссии. Мы, кстати, увеличили лимиты на максимальные суммы, чтобы люди лишний раз не выходили из дома. Для предпринимателей появилась возможность дистанционно открыть счет. Кроме того, мы создали механизм удаленной идентификации клиента, при которой он самостоятельно предоставляет свои паспортные данные и проводит всю процедуру в целом дистанционно. Также мы разработали механизм доставки карт нашего банка на дом. Карты доставляются с соблюдением всех мер безопасности для клиента.

- Если говорить о продуктах, какие сейчас особо популярны?

- По-прежнему популярны кредиты наличными и кредитные карты. Многие клиенты, кто ранее получил одобрение заявки на ипотеку, спешат сейчас провести сделки. Для малого и среднего бизнеса - востребованы все виды гарантий.