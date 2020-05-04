Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в Железногорске развернут 60 дополнительных коек для инфицированных

Дополнительные мероприятия против коронавируса будут предприняты в Железногорске Курской области.

Исходя из потребностей обеспечения жителей Железногорска медицинской помощью, определены три основных этапа работ - организация тестирования и обследования работников МГОК и жителей города, организация медицинской помощи и лечения, использование социальных объектов компании.

В Железногорске будет организован лабораторный комплекс для исследований на COVID-19. Параллельно будут предприняты меры по усилению мощностей лабораторий, действующих в Курске, так как на начальном этапе потребуется совместная работа.

Важно проводить «заградительное» тестирование, которое включает проверку всех, кто контактировал с заболевшими. В постоянном контроле также нуждаются часто перемещаемые лица и люди, имеющие большое количество контактов по служебным обязанностям. В общей сложности в Железногорске это почти тысяча человек. Кроме того, для Железногорска будут закуплены два компьютерных томографа. Будет приобретено также и оборудование КТ для Курска.

В ходе совещания в обладминистрации принято решение развернуть 60 коек для пациентов с коронавирусом на базе железногорской горбольницы №1. В медучреждении потребуется сделать кислородную разводку.

- В Курске уже готовы 552 дополнительных места, определенных Минздравом РФ. Теперь мы можем приступить к формированию резервного коечного фонда в Железногорске. Тем более у нас уже есть опыт перепрофилирования медучреждений под инфекционные стационары. На это потребуется две недели. Эту работу нужно делать с перспективой установки газификационно-кислородной станции. Прошу мобилизовать наших подрядчиков, чтобы они помогли в проводке кислорода, а также подготовить сетевой график, где будут указаны все работы по строительству, медикаментам и кадрам, - поручил Роман Старовойт.

Сейчас в медучреждениях Железногорска имеется необходимый запас медикаментов. По данным специалистов не более 5% заболевших COVID-19 нуждаются в специальном реанимационном пособии, включающем активную подачу кислорода и искусственную вентиляцию легких. В городской больнице №2 в наличии 11 стационарных аппарата ИВЛ. Еще два портативных мобильных комплекса ИВЛ направят в город горняков для экстренных служб из областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко. Это при необходимости позволит переводить тяжелых пациентов с коронавирусом на лечение в Курск. В планах организовать для медиков Михайловского ГОКа (амбулатории санатория «Горняцкий») специальную дополнительную подготовку для помощи медикам городских больниц в работе с вирусными заболеваниями.

Также участники совещания обсудили возможность интеграции санатория «Горняцкий» в общую региональную систему здравоохранения на период пандемии. Окончательные решения по организации работ будут приняты после осмотра санатория специалистами.

По данным на 4 мая, в Курской области всего зарегистрировано 997 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из 69 выявленных за последние сутки инфицированных 54 женщин и 15 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 2 человек, 11-17 лет - 3 человека, 18-29 лет – 3 человека; 30-60 лет – 35 человек; более 60 лет – 26 человек.