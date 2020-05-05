2020-05-04T16:36:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 5 мая 2020: курян просят пользоваться доставкой продуктов на дом

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 5 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе растет число заболевшихВ регионе растет число заболевшихФото: Светлана ВОЛКОВА
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Коронавирус в Курске, последние новости на 5 мая 2020.

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике инфекции в период майских праздников

На выходных стоит воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме. Отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе. Не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими заболеваниями). Для общения и поздравления с праздниками лучше использовать современные дистанционные средства связи.

При выходе из дома необходимо пользоваться масками для защиты органов дыхания и перчатками, дома продолжать проведение уборок с применением дезинфицирующих средств. В магазинах обязательно использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию (полтора метра), отдавать предпочтение доставкам продуктов на дом.

Сотрудники администрации города Курска проводят регулярный мониторинг вновь открывшихся с 1 мая обьектов бытовой сферы: парикмахерских, салонов красоты, СТО, мастерских по ремонту техники.

Предпринимателям помогают разобраться в нормативных требованиях, напоминают о необходимости уведомительного порядка ведения деятельности, им разъясняют процедуру получения маршрутных листов для сотрудников.

Первичные тесты подтвердили коронавирус у двух сотрудников комитета информации и печати Курской области.

— Теперь мы вынуждены уйти на карантин, но постараемся держать вас в курсе главных новостей. Желаем выздоровления всем курянам, столкнувшимся с этим недугом! - такое сообщение появилось на официальной страничке администрации Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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