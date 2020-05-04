Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: при выходе из дома рекомендуют носить маски и перчатки

В этом году майские праздники совпадают с продолжающимся режимом ряда ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (CОVID-19).

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике инфекции в период майских праздников

На выходных стоит воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме. Отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе. Не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими заболеваниями). Для общения и поздравления с праздниками лучше использовать современные дистанционные средства связи.

При выходе из дома необходимо пользоваться масками для защиты органов дыхания и перчатками, дома продолжать проведение уборок с применением дезинфицирующих средств. В магазинах обязательно использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию (полтора метра), отдавать предпочтение доставкам продуктов на дом.

По возможности следует воздержаться от любых поездок. Однако если поездку отложить не удается, необходимо придерживаться следующих правил:

- не расширять круг общения, находиться с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции);

- гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания лучше остаться дома;

- уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками;

- в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси (чтобы минимизировать контакты с посторонними);

- в общественном транспорте обязательно использовать маску для защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию (1,5 м), после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не принимать пищу в общественном транспорте;

- по прибытию на дачу провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5 м);

- после поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки с мылом;

- перед приготовлением и приемом пищи вымыть руки под проточной или бутилированной водой, обработать руки кожным антисептиком, овощи и фрукты мыть проточной, бутилированной или кипяченой водой;

При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, респираторные признаки, одышка или явления расстройства кишечника) необходимо немедленно обратится за медицинской помощью.

По данным на 4 мая, в Курской области всего зарегистрировано 997 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из 69 выявленных за последние сутки инфицированных 54 женщин и 15 мужчин. Возраст больных: 1-10 лет – 2 человек, 11-17 лет - 3 человека, 18-29 лет – 3 человека; 30-60 лет – 35 человек; более 60 лет – 26 человек.