«Ушел блестящий руководитель, волевой профессионал и, главное, близкий мне человек. К несчастью, Андрей покинул нас в молодом возрасте и на пике своей карьеры. Он стоял у истоков Металлоинвеста и многие годы руководил им с присущей ему страстью. Все, что он создал, будет служить людям и России. Он будет вечно жить в моей памяти и в моем сердце», - заявил основатель USM Алишер Усманов.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни, сообщили в пресс-службе компании.

Председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский сказал:

- Трудно передать тяжесть этой потери. Умер близкий друг и надежный товарищ, знаток своего дела и мудрый наставник для коллег. Искренне соболезную родным и близким. Андрей был незаурядный и крепкий человек, настоящий боец. Нам будет его не хватать.

Андрей Владимирович Варичев возглавлял Металлоинвест с 2009 года. С 1992 года он занимал руководящие посты на ряде российских металлургических предприятий. В 2005-2006 годах возглавлял Михайловский ГОК, затем, в 2006-2009 годах, занимал должности коммерческого директора, первого заместителя генерального директора УК «Металлоинвест».

Он был награжден орденом Дружбы, званием «Почетный металлург».