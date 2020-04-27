Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Медикам БСМП не выдавали средства индивидуальной защиты, из-за этого якобы распространилась инфекция"

В Курской области обсудили текущую эпидситуацию и готовность резервных медучреждений для приема больных COVID-19.

- Практически завершено перепрофилирование под инфекционные стационары курского городского роддома и 6-й горбольницы. За короткий срок удалось выполнить большой объем работ, однако для их приемки необходимо устранить ряд замечаний, - сообщили в администрации региона.

В частности, губернатор поручил завершить набор медицинских кадров. Только в 6-й горбольнице не хватает более 20 специалистов. Их привлекут из резерва. Также возникли вопросы по количеству мониторов для аппаратов ИВЛ. Дефицит оборудования планируется решить с помощью федерального центра. В ближайшее время в регион должны поступить 20 новых аппаратов. Кроме того, в 6-й горбольнице продолжаются работы по установке газификатора для подачи кислорода. Его подключат до 15 мая.

- Замалчивание проблем в сегодняшней ситуации не допустимо. Обо всех сложностях, особенно по наличию средств индивидуальной защиты и оборудования, сразу же сообщайте мне. Если потребуется, буду привлекать помощь профильных министерств. Также прошу наладить взаимодействие между региональными структурами. Пока оно неудовлетворительное, - отметил Роман Старовойт по итогам поездки в медучреждения.

В ходе совещания глава региона поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП, где выявлен очаг заражения корнавирусом. По мнению губернатора, это необходимо сделать для того, чтобы подобное не повторилось в будущем в других медучреждениях.

- В БСМП закрыли на карантин часть одного этажа. Но мне в соцсетях пишут, что часть персонала из этого отделения были переведены главврачом в другие отделения, - рассказал Роман Старовойт. - Также сообщают, что медикам не выдавали средства индивидуальной защиты, из-за этого якобы распространилась инфекция. Прошу организовать служебную проверку и проверить все эти факты.

Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин предложил перевести работу всех медицинских организаций в режим функционирования по принципу инфекционного госпиталя. Это предполагает запрет на посещение пациентов в стационаре, обязательную проверку самочувствия медицинского персонала, запрет на совмещение деятельности сотрудникам больниц, жесткий контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Роман Старовойт отметил, что в администрации Курской области разработаны варианты возобновления работы ряда отраслей. Инициативы о снятии с них ограничительных мер будут рассмотрены на этой неделе в зависимости от складывающейся эпидситуации. В настоящий момент эпидемиологическая обстановка не позволяет снять какие-либо ограничения и ослабить режим.

В районные суды Курской области поступило 405 материалов об административных правонарушениях, касающихся невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности.

В Курске провели очередную санитарную обработку общественных пространств. За день обработали 60 улиц, два десятка парков и скверов, подземные и надземные пешеходные переходы, порядка двухсот остановок общественного транспорта.