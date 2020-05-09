День Победы в Курске 9 мая 2020 года: с утра прошли возложения, а вечером прогремит салют

В России сегодня отмечается 75-летие Великой Победы. Рано утром 9 мая губернатор Курской области Роман Старовойт почтил память погибших на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Глава региона возложил цветы к Вечному огню. Также губернатор посетил могилу Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Булатова. Участник битвы на Курской дуге, почетный гражданин Курска и Курской области умер 3 марта текущего года в возрасте 95 лет.

В этом году Курская область вынужденно отказалась от проведения масштабных массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- После общенациональной минуты молчания, которая прервет все вещание федеральных каналов в 18:55, предлагаю выставить в окнах портреты наших родственников-ветеранов, выйти с ними на балконы. Встанем в Бессмертный полк, не выходя из дома, - написал глава региона в своих соцсетях.

Трансляция виртуального шествия (https://vk.com/video-99626804_456239682) «Бессмертный полк онлайн». Прием анкет для участия будет продолжаться до 15:00 по московскому времени. Если вы еще не отправили анкету для участия, сделать это можно в мини-приложении: https://vk.com/polk_app

- в любое время вы можете рассказать историю своего героя на личной странице в социальных сетях, разместив его фотографию и сопроводив публикацию хэштегами #КурскПолк2020, #БессмертныйПолк2020

- в 13.00 курская молодежь присоединится к Всероссийской акции «Поем двором» и проведет концерт для ветерана Анатолия Павловича Щербакова во дворе его дома.

- в 15.00 в рамках акции «Поем двором» концерт пройдет для ветерана Бориса Григорьевича Шуклина во дворе его дома. - 18.00 – праздничный выпуск проекта «Вечера в зеленом квартале» - вечер, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция состоится в социальной сети Инстаграм instagram.com/molodezhkurska

- 18.30 - В рамках Всероссийской акции «Поем двором» пройдет концерт для ветерана Петра Алексеевича Михина во дворе его дома.

- 19.00 – Всероссийская акция «Минута молчания».

- в 19.01 – приглашаем присоединиться к проекту «Поем двором» - на балконе или у окна (соблюдая меры безопасности) исполнить всей страной песню «День Победы», вспомнив павших за Родину и сказать спасибо живым.

-22.00 – можете присоединиться к акции «Фонарики Победы»/ «Свеча памяти в моем окне», в знак памяти, подойдя к окнам с «фонариками» или свечами (соблюдая меры безопасности).

- в 22.00 в округах Курска – Центральном, Железнодорожном и Сеймском одновременно прогремят залпы салюта.

- в течение всего дня продолжаются проекты #Окна_Победы, #ПесниПобеды, «Телефонное поздравление ветерана».

Салют прогремит над Курском в 22.00. Наблюдать за ним можно будет с балконов.

Предполагается, что салют прогремит сразу в трех округах - Центральном, Железнодорожном и Сеймском.

Как пояснили в администрации региона, Курск удостоен такой чести согласно положению о статусе города воинской славы.

- Салют - это в первую очередь дань памяти воинам, сражавшимся за свободу и независимость нашей страны, - отметили в администрации Курской области.

В период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов комитет молодежной политики и туризма Курской области проводит экскурсионную акцию «Память Победы».

В рамках акции подготовлен материал, рассказывающий о памятниках, находящихся в Курске и Курской области. Ознакомиться с ним можно по ссылке https://vk.com/wall-23510568_8117

Культурному центру семейного чтения и досуга «Централизованная система библиотек» присвоено имя участника Великой Отечественной войны Петра Михина.

В этом учреждении ведется работа по популяризации творчества Петра Алексеевича.