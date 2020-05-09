День Победы в Курске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

75 лет Победы куряне отмечают со всей страной. Из-за режима самоизоляции все массовые мероприятия пришлось отменить, тем не менее, в городе пройдут различные акции, проедет военная техника, состоится воздушный парад.

Рано утром 9 мая губернатор Курской области Роман Старовойт почтил память погибших на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Глава региона возложил цветы к Вечному огню. Также губернатор посетил могилу Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Булатова. Участник битвы на Курской дуге, почетный гражданин Курска и Курской области умер 3 марта текущего года в возрасте 95 лет.

Роман Старовойт почтил память погибших

Губернатор Курской области Роман Старовойт поздравил курян с Днем Победы!

— Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Победы! Днем глубокой гордости, скорби и бесконечной благодарности воинам-победителям!

Роман Старовойт поздравил курян с Днем ПобедыФото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске отменили ранее анонсированный воздушный парад. За полчаса до его начала областная администрация сообщила, что парад отменяется из-за неблагоприятных погодных условий.

Парад отменили из-за погодыФото: Яна ШЕЛЕСТ

Куряне, которые не успели прочитать это сообщение, собрались на Триумфальной арке.

Куряне собрались на Триумфальной аркеФото: Яна ШЕЛЕСТ

Проспект ПобедыФото: Яна ШЕЛЕСТ

Проспект ПобедыФото: Яна ШЕЛЕСТ

Рано утром глава города Курска Виктор Карамышев возложил цветы к Вечному огню на мемориале «Памяти Павших в годы Великой Отечественной войны», а также к памятникам полковника Перекальского и АПРК «Курск».