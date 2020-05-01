Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: когда предприятия возобновят работу?

На самые актуальные вопросы о поддержке предпринимателей в период пандемии ответили заместитель губернатора Вячеслав Берзин, председатель правового комитета администрации Курской области Александр Ерменчук, председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства области Михаил Аксенов, председатель регионального комитета по труду и занятости Елена Кулагина, руководитель УФНС России по Курской области Ирина Емельянова, заместитель руководителя регионального управления ФНС России Виктор Трухманов, председатель регионального комитета по экономике и развитию Левон Осипов.

Как реализуются налоговыми органами меры поддержки для предпринимателей, принятые в РФ?

УФНС России по Курской области приостановило любые формы контроля, контрольные мероприятия по всем выездным налоговым проверкам, проверки валютного законодательства и др.

Продлен ли срок предоставления документов для налогоплательщиков?

Срок предоставления документов для налогоплательщиков по НДС продлен на 10 рабочих дней, по иным налогам – на 20 рабочих дней.

Какие предприниматели имеют право на субсидию?

Те, у которых на 1 марта отсутствуют долги по налогам более 3000 рублей и у которых количество работников составляет не менее 90% от численности сотрудников в марте; также организация не должна быть в стадии банкротства/ликвидации и имеет счет.

Когда предпринимателям можно будет подать в УФНС заявление на получение субсидии?

Заявления на субсидии от предпринимателей начнут принимать с 1 мая, выплаты начнутся после 18 мая.

Как определяется размер субсидии?

Размер субсидии для юрлиц определяется исходя из количества сотрудников предприятия, умножаемых на размер МРОТ (на 1 января 2020 года он составлял 12130 руб). По ИП такой же принцип: субсидия умножается на количество работников плюс сам индивидуальный предприниматель. Если индивидуальный предприниматель не имеет сотрудников, то субсидия выдается только ему самому.

В каком формате сейчас работает налоговая служба? Какие услуги она оказывает?

Все документы подаются через «Кабинет налогоплательщика» или почтой. Операционные залы закрыты, но есть еще боксы, в которых налогоплательщики могут оставить необходимые документы. Боксы проверяются несколько раз в день. Все заявления отрабатываются в установленный Налоговым кодексом срок.

Какие организация и предприятия региона смогут возобновить деятельность?

С 1 мая возобновить деятельность смогут парикмахерские и салоны красоты, предприятия, работающие в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспорта, ремонта электронной и бытовой техники, обуви и прочих изделий из кожи.

Какие меры предосторожности должны соблюдать возобновившие деятельность предприятия?

Они должны выполнять правила в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: предварительная запись, социальное дистанцирование и отсутствие ожидания в залах. Снятие ограничений с салонов и парикмахерских не отменяет ограничение на граждан: они могут посещать те организации, которые расположены в непосредственной близости от их места проживания.

Почему открыли автосервисы?

Такое решение приняли потому, что своевременное обслуживание транспорта – это залог безопасности на дорогах, они также обслуживают автомобили экстренных служб и сельскохозяйственную технику.

Как будет организована деятельность тех предприятий, которым разрешили работать? Будут ли им выданы маршрутные листы?

Каждое предприятие из перечня, кому разрешена деятельность, должно направить в региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства уведомление о начале работы, указать перечень сотрудников, которые выйдут трудиться; им выдадут маршрутные листы.

Что будет с маршрутными листами, которые уже выдали, со сроком действия до 30 апреля?

У кого есть маршрутные листы, их менять не надо. Они будут действовать до снятия ограничительных мер.

Что будет с личными приемами граждан?

Ограничения по личному приему граждан продлены до 31 мая.

Когда будут открыты стоматологические клиники?

Данный вопрос будет рассмотрен при дальнейшем обсуждении уточнений по ограничительным мерам. Пока разрешено оказывать только экстренную помощь.

Когда начнут работать психиатры и наркологи, чтобы взять справку для получения водительского удостоверения?

Медицинская деятельность не ограничена, а сроки для получения водительских удостоверений и паспортов продлены.

Когда возобновят работу фитнес-клубы Курска?

До 5 мая Правительство РФ определит этапы введения в работу разных сегментов бизнеса. В регионе определимся до 12 мая.

Торгуем в районах области непродовольственными товарами на уличных рынках, соблюдены все санитарные нормы. Когда можно возобновить работу?

Пока такого разрешения нет. Попросили глав муниципальных районов допустить торговлю продуктами питания и садово-огородным инвентарем.

Проходят ли рейды по торговым центрам, где уже открыты магазины одежды, игрушек и другие, которые работают, нарушая условия самоизоляции?

Разрешено работать магазинам, где есть хотя бы одна позиция с товарами первой необходимости.

Куда можно обращаться за льготными послаблениями, льготными кредитами, за поддержкой?

На страницы комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области в социальной сети «ВКонтакте» и на странице «Мой бизнес». Наш центр поддержки предпринимательства обновляет информацию как минимум раз в неделю.

Как получить кредитные каникулы?

Предприниматель должен обращаться к своему банку, который ему предоставил кредит, за отсрочкой. С середины апреля работу с банками наладили, уже идут сотни обращений. На сайте УФНС есть пошаговая инструкция для получения отсрочек.

Какие уже меры поддержки оказаны предпринимателям? Сколько кредитов под 0% выдано?

По информации Центрального банка, поступило 420 обращений о реструктуризации кредитов, из них 274 заявки уже одобрены, по 162 проведена реструктуризация, отказано по 13 обращениям. Для получения кредитов под 0% на зарплаты сотрудников поступило 250 обращений, из них уже 168 одобрено, отказов пока нет.

Много ли индивидуальных предпринимателей объявило о ликвидации?

За январь – март 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по данному показателю составил менее 10%. Если сравнивать апрель текущего года и 2019 года, то в прошлом году заявлений на ликвидацию ИП в налоговых органов было больше.

Работаю по ЕНВД (вмененка). Как получить субсидию?

Если ваш вид деятельности относится к отрасли, указанной в постановлении Правительства РФ как пострадавшая из-за ограничений, наложенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, то вы имеете право на получение субсидии. Обращаться необходимо в налоговые органы.

Планируется ли в Курской области снятие налога ЕНВД, как в других регионах России?

Общая отмена налога на единый вмененный доход будет узаконена на федеральном уровне с 2021 года.

Когда откроют магазины с одеждой?

Дистанционная торговля при условии доставки доступна. Кроме того, работают пункты самовывоза. Решение об открытии магазинов с одеждой будет приниматься в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Курской области.