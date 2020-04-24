На МГОКе прошел субботник

Весенний субботник с соблюдением всех необходимых мер безопасности по коронавирусу прошел на Михайловском ГОКе.

- Производство должно быть чистым, красивым и соответствовать системе 5С, - считают сотрудники участка обжига №1 фабрики окомкования.

Горняки навели порядок в корпусе грохочения. Конвейерным транспортом сюда доставляют всю продукцию фабрики. Также здесь перераспределяют окатыши на отгрузку или склад готовой продукции.

А коллектив управления по ремонту электроэнергетического оборудования привел в порядок свои участки, расположенные в управлении по ремонту железнодорожного транспорта и управлении по ремонту запасных частей.

Сотрудники убрали мусор, побелили бордюры, ограждения, деревья.

Сотрудники геологического участка карьера навели порядок в сквере рудоуправления, участок возле стелы, установленной к 60-летию подразделения, и в парке камней, где хранятся интересные образцы породы Михайловского месторождения.

Геолог Ирина Бычихина рассказала, что коллектив геологов ухаживает также за клумбами в сквере, внося вклад в экологию производства.