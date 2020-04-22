2020-04-22T11:22:58+03:00
Общество

Новый ИТ-продукт «Ростелекома» внесен в реестр отечественного ПО

«Ростелеком» зарегистрировал в реестре отечественного ПО новый ИТ-продукт — отраслевое решение «Паспорт объекта недвижимости» (ОРПОН)
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Система для паспортизации объектов недвижимости позволяет обеспечивать непрерывный процесс подключения услуг связи и обслуживания клиентов по всей стране.

ОРПОН — это комплексный подход к решению нескольких бизнес-задач: создание на одной ИТ-платформе единого адресного справочника, паспортов домостроений и интеграционных решений, работающих в режиме реального времени. Внедрение такого продукта в «Ростелекоме» позволило минимизировать затраты на поддержку различных справочных модулей и систем, сократить время на подключение услуг связи и повысить эффективность обслуживания клиентов.

Сейчас в ОРПОН содержится свыше 32 млн адресов. База адресов формируется на основе собственных данных компании, федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и ряда внешних сервисов. Все данные обновляются на регламентной основе из федеральных источников и интегрируются в режиме онлайн.

«“Ростелеком” продолжает следовать своим стратегическим задачам: мы активно обновляем технологические платформы, выступаем драйвером цифрового развития отрасли и выполняем постановления правительства РФ по развитию рынка отечественного ПО и импортозамещения, — отметил старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов. — Продукт ОРПОН — комплексное решение серьезной инфраструктурной задачи по централизации данных для компаний с ИТ-ландшафтом любой степени сложности».

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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