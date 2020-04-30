Режим повышенной готовности в Курске: коронавирус обнаружили в ЦРБ

Отделение терапии Дмитриевской центральной районной больницы закрыто на карантин. Госпитализация пациентов осуществляется в палаты хирургического отделения, сообщили в администрации региона.

У находившегося в терапии учреждения пациента подтвержден положительный анализ на COVID-19. Мужчина, прибывший из Московской области, был госпитализирован в больницу с пневмонией средней степени тяжести, его поместили в отдельную палату. Согласно установленным правилам, у пациента был взят анализ на новую коронавирусную инфекцию.

Состояние мужчины ухудшилось 22 апреля, он был госпитализирован в областную инфекционную больницу им. Н.А. Семашко.

Анализ, подтверждающий наличие инфекции у пациента, поступил 24 апреля. Согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по Курской области, сотрудники отделения, контактировавшие с мужчиной, отстранены от работы, они находятся под наблюдением врачей. Их анализы в работе в Центре гигиены и эпидемиологии Курской области.

Пациенты, находившиеся на лечении и не контактировавшие с данным мужчиной, выписаны и находятся на карантине. Один пациент переведен в инфекционное отделение Железногорска.

В отделении терапии Дмитриевской районной больницы проведена дезинфекция. По информации руководства учреждения, все меры, предписанные Роспотребнадзором, выполняются.

Госпитализируют только пациентов по экстренным случаям, поликлиника работает по предварительной записи с соблюдением необходимых мер.

Учреждением ведется закупка защитных и одноразовых костюмов для сотрудников скорой помощи, приемного отделения и врачей-инфекционистов. Они будут поставлены в течение 10 дней. Аналогичная поставка должна была состояться еще в марте, но была сорвана по вине компании-производителя, пояснили в ведомстве.

В настоящее время медицинский персонал использует одноразовые костюмы, их запаса хватит на 2-3 дня. В наличии имеются и многоразовые костюмы, при необходимости их запас будет пополнен.

Проблему решает комитет здравоохранения Курской области, закупаются многоразовые костюмы у местных производителей. (ООО «Бел-Поль», ООО «Сириус»). Текущая потребность будет перекрыта поставкой одноразовых костюмов со складов резерва, заверили в обладминистрации.

Действие режима самоизоляции не прекращается. Куряне могут посещать учреждения, ближайшие к месту проживания.

Ограничительные меры, которые касаются приостановки деятельности ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, стоматологических клиник (за исключением оказания экстренной медицинской помощи), а также розничной торговли (кроме аптек), продлены до 11 мая включительно.