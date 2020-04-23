2020-04-23T16:20:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Очень сложная дилемма стоит перед нами – между сохранением экономики и сохранением жизни и здоровья людей"

Губернатор Курской области о коронавирусе в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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- Мы должны максимально быстро оплачивать работы, чтобы средства поступали на счета действующих компаний, – сказал Роман Старовойт- Мы должны максимально быстро оплачивать работы, чтобы средства поступали на счета действующих компаний, – сказал Роман СтаровойтФото: Светлана ВОЛКОВА
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Губернатор Роман Старовойт напомнил, что в данный момент в регионе первоочередной задачей является борьба с коронавирусной инфекцией. Контроль ведется круглосуточно на федеральном уровне.

- Очень сложная дилемма стоит перед нами – между сохранением экономики и сохранением жизни и здоровья людей. Ежедневно мы делаем трудный выбор. На площадке оперативного штаба детально взвешиваем все «за» и «против» по снятию и введению новых ограничительных мер, дополнительным возможностям, чтобы максимально сохранить экономику и рабочие места. В помощь - федеральные меры поддержки. Хочу обратить внимание, когда экономика замедлила работу, бюджетное финансирование сохраняется. Мы должны максимально быстро оплачивать работы, чтобы средства поступали на счета действующих компаний, – сказал Роман Старовойт.

О результатах выполнения государственных программ Курской области и оценке эффективности их реализации рассказал Левон Осипов, председатель комитета по экономике и развитию Курской области. В 2019 году реализовывались 27 государственных программы, на них было предусмотрено 90,2 млрд рублей, кассовый расход превысил на 2 млрд.

Большую часть финансирования направили на развитие образования, здравоохранения, социальную поддержку, развитие транспортной системы и перевозки пассажиров, а также сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

- В 2019 году по 26 государственным программам достигнута высокая эффективность, по одной – средняя, – сообщил Левон Осипов, председатель комитета по экономике и развитию Курской области.

В больнице скорой медицинской помощи под подозрением на инфицирование коронавирусом находится больше 90 человек. Из них больше 70 медработники и более 20 пациентов. Точнее по количеству сказать пока затруднительно, данные находятся в работе.

Ситуация вызвана множественным заносом, это связано с профилем лечебного учреждения. БСМП продолжает работать, но в рамках карантинного режима. Прием новых больных временно приостановлен, сообщили в администрации региона.

С 16 апреля курские полицейские провели более десяти тысяч бесед с нарушителями режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Курской области Андрей Расторгуев на прошедшей онлайн-конференции по разъяснению ограничений и правил передвижения. Всего составлено 423 протокола об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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