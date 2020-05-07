«Вернуть истории и лица»

В Курской области подведены итоги 20-го юбилейного конкурса имени Константина Воробьева на лучшую публикацию на военно-патриотическую тему. Конкурс ежегодно проводится при поддержке компании «Металлоинвест» накануне Дня Победы по инициативе Курского областного Союза журналистов.

В этом, юбилейном году со дня Великой Победы, лауреатами конкурса стали 22 автора.

Также будут вручены специальные призы - за публикацию о писателе-фронтовике Константине Воробьеве и за проект под названием «Мы будем вспоминать» о курских журналистах - участниках Великой Отечественной войны.

Особо отмечен и проект «Наследники Победы», реализованный силами корпункта Медиацентра в Железногорске. В рамках этого проекта сотрудники Михайловского ГОКа рассказали о своих родственниках-фронтовиках.

Так, ведущий инженер отдела промышленной безопасности комбината Александр Рудской рассказал о боевом пути своего отца.

- Нельзя дать угаснуть памяти о великом подвиге наших предков, нужно передать всю правду последующим поколениям, - считает Александр.

Цель конкурса именно в этом – вернуть нам истории и лица Великой Отечественной войны.