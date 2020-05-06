В обладминистрации сказали, что курянку, дочь которой написала обращение в соцсетях, лечили правильно

КП уже рассказывала о ситуации, в которую попала семья курянки Вероники Гладких. Девушка в соцсетях рассказала историю своей мамы, которая сейчас находится в Курской областной инфекционной больнице имени Семашко с диагнозом коронавирус в тяжелом состоянии. Женщину туда перевели после того, как дочь рассказала о сложившейся ситуации с лечением пожилой женщины в соцсетях. Девушка говорит, что решила предать все широкой огласке только для того, чтобы спасти свою мать ибо иного выхода она сейчас не видит. По ее мнению, до тяжелого состояния ее мать Нину Дмитриевну довело невнимательное отношение врачей.

В комитете здравоохранения региона по просьбе КП прокомментировали ситуацию:

- В областной больнице были приняты все необходимые меры для оказания помощи пациентке, после проведенных процедур она находилась в стабильном состоянии в палате ранней реабилитации. 26 апреля у женщины резко поднялась температура, других клинических признаков новой коронавирусной инфекции выявлено не было.

Была сделана КТ легких, которая не подтвердила наличие пневмонии, необходимости госпитализации в инфекционный стационар не было. 27 апреля у пациентки взяли анализ на COVID-19. В течение последующих двух дней состояние было стабильным, но 29 апреля вновь появилась лихорадка. Были взяты необходимые анализы, проведены УЗИ-исследования, внутривенно назначен антибиотик. 1 мая после жалоб на тошноту, снова было скорректировано лечение. Признаки пневмонии обнаружены 5 мая после проведения рентгенографии, в этот же день поступили сведения о положительном тесте пациентки на наличие коронавируса.

Женщина была сразу госпитализирована в областную инфекционную больницу им. Н.А. Семашко.

Там она находится в настоящее время в тяжелом состоянии на кислородной дотации. Лечащий врач связался с родственниками пациентки.

Так как семья пациентки входит в группу контактных лиц с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, 6 мая бригада городской больницы №3 была направлена к ним для забора анализа. Дочь пациентки отказалась проходить обследование, добавили чиновники.