"Было два положительных результата на коронавирус, врач сказал, что тест отрицательный"

Курянка Вероника Гладких в соцсетях рассказала историю своей мамы, которая сейчас находится в Курской областной инфекционной больнице имени Семашко, женщину туда перевели после того, как дочь рассказала о сложившейся ситуации в соцсетях. Девушка говорит, что решила предать широкой огласке историю лечения ее матери только для того, чтобы спасти ее ибо иного выхода она сейчас не видит.

- История моей мамы началась с того, что с инфарктом ее отказывались везти в больницу в связи с карантином. Нам врач на Павлуновского в больнице сказала , чтобы искали знакомых для того, чтобы ее вообще госпитализировали ! Знакомых нашли, положили в реанимацию с инфарктом в областную больницу, далее через неделю у нее поднялась температура 39 почти, ее перевели на восьмой этаж в этой же больнице.

Сейчас мама лежит в областной больнице. Сегодня ровно девять дней, как температура держится 39 и не спадает, восемь дней назад взяли мазок на ковид 19. Ей поступил вчера звонок, что тест положительный! Было два положительных теста! Но врач дежурный сказал, что тест отрицательный! Как это?

Врачей нет, приходит дежурный раз в сутки! Только медсестра раз в день заходит, и видит, что температура вообще не спадает, но ее это совсем не волнует почему то...Мама сама просит врачей сделать ей рентген легких - никто не сделал в итоге! Просит сделать укол, сами врачи не назначают.

Лекарства привезли мы сами, в том числе системы для капельниц и глюкозу! Мед персонал не стал забирать наши капельницы и наконец после этого назначил глюкозу больничную! Ее лечащий врач не назвала фамилию, не дала свой номер телефона,мы, родственники не знаем, чем ее лечат! Она больше недели ничего не ест, если съест, то рвота, желудок перестал практически принимать пищу, постоянно тошнит ее! Ей реально плохо!

Сегодня у нее пожелтели руки и ноги! Стало труднее дышать, ей нужна помощь! - пишет Вероника на своей странице.

В инфекционной больнице женщине поставили диагноз коронавирус. Сейчас связи с мамой у Вероники нет, девушка полагает, что телефон у женщины в больнице забрали.

- Я буду писать жалобы на медиков, которые довели ее до такого состояния, - говорит Вероника.

Комитет здравоохранения региона ситуацию пока не комментирует.

В Курской области темпы роста заболеваний коронавирусом остаются высокими.

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России сделал расчет динамики распространения коронавируса в Курской области. На данный момент удвоение числа заболевших коронавирусом происходит раз в пять дней, ранее оно происходило раз в четыре дня (чем за меньшее число дней удваивается число заболевших, тем быстрее распространяется вирус, — пояснили аналитики ИЦК).