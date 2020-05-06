2020-05-05T18:48:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 6 мая 2020: медработникам начали доплачивать

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 6 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе растет заболеваемость коронавирусомВ регионе растет заболеваемость коронавирусомФото: Светлана ВОЛКОВА
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Тульский областной аптечный склад безвозмездно передал в Курскую область средства индивидуальной защиты.

Они будут направлены в лечебные учреждения региона. Груз, доставленный курской аварийно-спасательной службой, состоит из 200 тысяч медицинских масок, тысячи защитных очков, двух тысяч экранов (защитных масок для лица), 100 тысяч пар нестерильных латексных перчаток.

14 человек в регионе находятся на искусственной вентиляции легких, 108 человек получают кислородную терапию.

До 19 мая еще два медучреждения региона перепрофилируют под прием больных коронавирусом. Это терапевтическое отделение БСМП и старый корпус онкодиспансера на улице Пирогова.

Сейчас прием пациентов с коронавирусом ведут три медучреждения региона. Свободных коек там - около 20%.

До 10 июня в регионе планируется создать еще 325 коек.

Почти 38 млн рублей пойдут на выплаты медицинским работникам, они уже доведены до медучреждений. Рассчитываться с медиками начнут с 6 мая в соответствии с графиком выплат.

Акцент должен делаться на повышении иммунитета у медицинского персонала и работников «скорой помощи». Роман Старовойт просит продумать, какие витамины, лекарственные препараты и другие средства могут сработать в качестве общеукрепляющей противовирусной терапии. Глава региона попросил замгубернатора Ирину Хмелевскую проработать перечень препаратов и их стоимость.

Также медиков, работающих с больными коронавирусом планируется прививать гидроксихлорином. Однако пока в наличии этого препарата нет.

В Курской области темпы роста заболеваний коронавирусом остаются высокими.

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России сделал расчет динамики распространения коронавируса в Курской области. На данный момент удвоение числа заболевших коронавирусом происходит раз в пять дней, ранее оно происходило раз в четыре дня (чем за меньшее число дней удваивается число заболевших, тем быстрее распространяется вирус, — пояснили аналитики ИЦК).

Это один из самых высоких показателей в ЦФО. В группу регионов, в которых число инфицированных удваивается раз в 5 дней также вошли: Орловская, Рязанская и Ярославская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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