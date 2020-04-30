Коронавирус в Курске, последние новости на 30 апреля 2020: некоторым предприятиям разрешили открыться

Губернатор Курской области Роман Старовойт расширил список предприятий, которые могут возобновить работу с 1 мая. Это автосервисы, автомойки, ремонт бытовой техники и ремонт обуви, салоны красоты (в том числе парихмахерские).

Они должны соблюдать повышенные санитарно-эпидемиологические требования: социальную дистанцию; регулярно обрабатывать помещения, инструменты и поверхности; персонал должен быть снабжен средствами индивидуальной защиты.

— Если выявим хоть одно нарушение — предприятие сразу же закроем, - предупредил глава региона. — Можно пользоваться только ближайшими к месту жительства салонами красоты, автомойками или мастерскими. В противном случае - штраф. Без острой необходимости все равно из дома не выходите - это вопрос жизни и смерти. Не только вашей, но и ваших близких, соседей, случайных встречных. Прошу это осознать, понять и принять. Ограничения необходимы.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Темп прироста заболеваемости коронавирусом за неделю составил 50%. Рост заболеваемости начался с 20 апреля.

У сотрудника областного специализированного Дома ребенка получен положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. По результатам тестирования контактных лиц положительный результат на COVID-19 обнаружен у двух воспитанников учреждения.

В Курской области расширили тестирование на COVID-19. Сейчас лаборатории проводят 700 исследований в день.

Два заместителя губернатора ушли на больничный.

Школьники, студенты вузов и профессиональных образовательных организаций с 6 по 8 мая продолжат учиться дистанционно. В праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая занятий не будет.

Увеличено количество рейсов общественного транспорта.