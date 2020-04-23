Нотариус в нашей жизни

Практически, наверное, нет такого человека, который хотя бы раз в своей жизни не обращался за помощью к нотариусу, который занимает особое место среди других юридических профессий, являясь незаинтересованным советником, первичным звеном в осуществлении прав граждан и защиты их законных интересов.

Почти 30 лет свою юридическую миссию выполняет Курская областная нотариальная палата, которая была основана в конце 1993 года. Изначально штат составляли 16 нотариусов, а сегодня здесь трудятся 52 нотариуса.

За эти годы изменилась деятельность нотариата и требования к самому нотариусу, кардинально расширились и его полномочия. Но, несмотря на все претерпеваемые изменения, цели и задачи нотариата остались прежними- служить гражданам, осуществляя свою деятельность от лица государства.

Составление доверенностей, заключение сделок с недвижимостью, оформление наследства или завещания невозможны без нотариуса, поэтому и сейчас, в условиях ограничительных мер, нотариальные конторы не закрылись полностью, а продолжают работать. Организована работа так называемых «дежурных нотариальных контор», где нотариусы продолжают оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности.

Неудивительно, что и «Прямая линия» читателей «Комсомолки» со специалистами Курской областной нотариальной палаты получилась насыщенной. Были даны компетентные ответы на вопросы, интересующие наших читателей.

О завещаниях и дарении

Екатерина: После смерти мамы, для упрощения процесса все наследство мы оформили на отца. Теперь он планирует написать завещание на детей и внуков. Скажите, если он решит жениться, потеряет ли силу такое завещание? Как поступить и что оформить, чтобы будущая его жена не смогла оспорить права нынешних наследников?

- Завещание, удостоверенное нотариусом, сохранит юридическую силу в случае заключения брака в будущем. Гражданин вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе совершать сделки. Завещание является односторонней сделкой. Согласно п. 1 ст. 1119 Гражданского кодекса РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, включить в завещание иные распоряжения.

Василий : У меня есть гараж (оформлен в собственность), хочу отдать сыну (по факту он им и пользуется). Как это сделать? Подарить? Продать за 1 рубль? Как финансово выгоднее человеку?

-В этом случае возможно заключение договора дарения. Родители и дети являются близкими родственниками в силу ст. 14 Семейного кодекса РФ. Согласно п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ.

Клара : Я купила квартиру с участием материнского капитала. Семья: я и двое детей. Сейчас им 20 и 5лет.Не состою в браке. Доли детей по 1/18. Хочу, чтобы свою долю старший ребёнок переписал на меня. Это будет дарение? С чего начать? На каком этапе нужна будет услуга нотариуса? Стоимость услуг фиксированная или зависит от стоимости квартиры?

- В данном случае возможно заключение договора дарения доли в праве собственности на квартиру. Для данного договора предусмотрена обязательная нотариальная форма – ч. 1 ст. 42 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Нотариус проверит Ваше волеизъявление, соблюдение прав и законных интересов, законность сделки, составит проект договора, разъяснит Вам права и обязанности и удостоверит договор. Стоимость услуг правового и технического характера, оказываемых нотариусами, фиксированная и утверждена нотариальной палатой.

Геннадий Петрович: У нас взрослый сын, 30лет. Что лучше: подарить или завещать ему квартиру?

- Ответ на данный вопрос зависит от определения момента времени, начиная с которого Ваш сын станет собственником квартиры.

Если Вы желаете передать право собственности на квартиру сыну в данный момент, то целесообразно заключение договора дарения. В этом случае Ваш сын станет собственником квартиры со дня внесения регистрационной записи о данной сделке в Единый государственный реестр недвижимости.

Если необходимо передать право собственности на квартиру сыну на случай Вашей смерти в будущем, то необходимо совершить завещание. В этом случае Ваш сын станет собственником квартиры только со дня открытия наследства, если он примет его. Согласно ст. 1124 Гражданского кодекса РФ завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Марина Викторовна: Мы с сестрой наследницы. 5 месяцев назад у нас умерла мама. Сестра пообещала отдать мою часть деньгами. Как это правильно оформить?

-В данном случае наследственное имущество находится в общей долевой собственности. После оформления Ваших наследственных прав такое имущество может быть разделено по соглашению между Вами и сестрой в соответствии с со ст. 1165 Гражданского кодекса РФ. В этой ситуации необходимо обратиться к нотариусу.

О недвижимости

Вероника: Волнует вопрос: есть ли риск посягательства на мою недвижимость? Когда мы начали жить гражданским браком с мужем, у него еще был несовершеннолетний сын от первого брака. Не возникнет ли ситуация, что в случае разрыва, на мое жилье смогут претендовать они оба, а то и первая жена? Как обезопасить себя?

- Если жилое помещение принадлежало Вам до вступления в брак, то согласно ч. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ оно является исключительно Вашей собственностью («имущество каждого из супругов»). В этом случае согласно ч. 1 и 2 ст. 30 Жилищного кодекса РФ право распоряжения жилым помещением принадлежит только Вам как собственнику. Кроме того, в силу закона только Вы как собственник можете своим решением предоставить жилое помещение другим лицам в пользование. Расторжение брака никак не повлияет на Ваше право собственности.

Анна Петровна: Незадолго до замужества я купила квартиру в ипотеку. Выплачивала ее полностью сама, хотя на последних годах платежей уже была не одинока. При разводе эта квартира остается моей собственностью или придется делить ее с мужем? Не хотелось бы потерять честно заработанные и выстраданные квадратные метры — я даже ремонт делала полностью за свой счет.

-Как следует из вопроса, квартира была приобретена за счет денежных средств, взятых в кредит, до заключения брака, но последние платежи были произведены в браке.

С точки зрения семейного законодательства по общему правилу приобретение квартиры за счет средств, полученных от банка, в пользу которого была установлена ипотека (залог), не отличается об покупки за счет собственных средств. Вы стали собственником квартиры до вступления в брак, следовательно, согласно ч. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ она является исключительно Вашей собственностью («имущество каждого из супругов»). Расторжение брака никак не повлияет на Ваше право собственности на квартиру, поскольку она в силу закона является добрачным имуществом, а значит не входит в состав имущества, нажитого супругами во время брака.

Однако если последние платежи по кредиту были произведены в период брака, то бывший супруг может заявить, что эти платежи осуществлялись за счет совместных средств. Тогда вам необходимо будет доказать, что платежи осуществлялись только за счет Ваших личных средств. В противном случае после расторжения брака, к вам может быть предъявлено требование о взыскании с вас ½ от платежей, выплаченных в период брака на погашение кредитной задолженности. Если платежи по кредиту, осуществляемые в период брака, составляют половину, треть или иную существенную часть от размера кредита, то вместо требования о взыскании ½ от платежей, выплаченных в период брака на погашение кредитной задолженности ½ от платежей, выплаченных в период брака на погашение кредитной задолженности, бывшим супругом может быть заявлено требования о признании права собственности на соответствующую часть (долю) в квартире. Опять же Вы должны будете доказать, что кредит выплачивался из личных денежных средств.

Отметим, что изложенные варианты развития событий применимы, если речь идет о зарегистрированном в установленном порядке браке. Если Ваша ситуация с «на последних годах платежей уже была не одинока» связана с тем, что вы сожительствовали, без регистрации брака, в таком случае оплата ипотеки производилась за счет ваших личных средств, и квартира является вашей личной собственностью.

Владимир Кузьмич: Есть ли у меня право на жилье (я зарегистрирован) . Моя жена- единственный собственник этого жилья. Заочно оформила развод и "попросила" уже теперь меня съехать с квартиры. У меня это единственное жилье.

- Если жилое помещение приобреталось бывшей супругой до вступления в брак, то в силу ч. 1 ст. 30 Жилищного кодекса РФ право распоряжения жилым помещением принадлежит только ей. В этом случае согласно ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ право пользования данным жилым помещением у Вас не сохраняется. Однако в этом случае Семейный кодекс РФ устанавливает, что если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствует другое жилье, то право пользования жилым помещением может быть сохранено на определенный срок на основании решения суда. Таким образом, в данном случае вопрос о сохранении у Вас права пользования данным жилым помещением подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Анна Германовна : Я подарила квартиру сыну. Он женился. Моя невестка настаивает на том, чтобы я переехала в дом инвалидов. Как мне быть?

-Если Ваша невестка не является собственником квартиры, то она не вправе каким-либо образом создавать препятствия к пользованию жилым помещением, в том числе требовать освободить его. Согласно ч. 1 и 2 ст. 30 Жилищного кодекса РФ право распоряжения жилым помещением принадлежат Вашему сыну как собственнику. В силу ч. 2 ст. 31 Жилищного кодекса РФ члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником. Кроме того, сын может подарить Вам квартиру. В этом случае согласие его супруги на дарение не потребуется.

О том, как себя юридически обезопасить

Илья: Я -индивидуальный предприниматель. Слышал о нотариальном обеспечении доказательств. Разъясните, пожалуйста, чем эта услуга может быть полезна?

- Обеспечение доказательств является нотариальным действием. Его совершение необходимо, если Вы в будущем станете лицом, участвующем в деле в суде (например, истцом или ответчиком) или в административном органе, и при этом есть основания полагать, что представление доказательств в момент рассмотрения дела станет невозможным или затруднительным по различным причинам.

Действия нотариуса по обеспечению доказательств регламентируются ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате. Нотариус вправе допрашивать свидетелей, производить осмотр письменных и вещественных доказательств, назначать экспертизу.

Таким образом, нотариальное действие по обеспечению доказательств позволяет зафиксировать их наличие до рассмотрения дела в суда или в ином государственном органе. Это защитит от риска утраты доказательств к моменту рассмотрения дела.

Нина Ивановна: Мы живем с мужем в гражданском браке. Планируем строительство жилого дома на дачном участке, который зарегистрирован на него. Как в дальнейшем правильно оформить документы на нас двоих?

- В данном случае собственник земельного участка приобретет право собственности и на построенный на нем жилой дом в силу п. 2 ст. 263 Гражданского кодекса РФ. Между тем, исключением является заключение до начала строительства договора с собственником о том, что возведенный в будущем жилой дом поступит в общую долевую собственность. В этом случае право общей долевой собственности возникнет со дня внесения регистрационной записи в Единый государственный реестр недвижимости.

Надежда: Я планирую сдать в аренду квартиру. Надо ли договор заключать у нотариуса?

-Законодательство не устанавливает обязательной нотариальной формы договора аренды или найма квартиры. Следовательно, такой договор может быть заключен в простой письменной форме.

Ирина: Есть ли льгота в г. Курске и области для инвалидов ВОВ на услугу выездного оформления доверенности на дому?

- Согласно утвержденным Размерам платы за оказание услуг правового и технического характера, оказываемых нотариусами Курской области, инвалиды Великой Отечественной войны освобождаются на 100 % от взимания платы за оказание данных услуг.

Иван Николаевич: Что, кроме авто, входит в понятие движимого имущества, которое регистрируется в реестре уведомления о залоге?

- Движимым имуществом согласно п. 2 ст. 130 Гражданского кодекса РФ признаются вещи, не относящиеся к недвижимости. В связи с этим в силу ст. 103.1 Основ законодательства РФ о нотариате в Реестре уведомлений о залоге осуществляется учет прав залога на любые движимые вещи, в том числе наличные деньги и документарные ценные бумаги. Кроме того, в Реестре уведомлений о залоге осуществляется учет прав залога на иное имущество (например, о залоге имущественных прав).

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Подготовила Валентина Заярная