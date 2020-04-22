Коронавирус в Курской области, последние новости на 22 апреля 2020: нарушителей режима полной самоизоляции вычисляют с помощью камер

УМВД России по Курской области осуществляет контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции граждан, которые пересекли границу территории РФ. Данные об автомобилях таких граждан вносятся в имеющиеся базы данных Госавтоинспекции.

Передвижение этого транспорта отслеживается с помощью камер фото-, видеофиксации, установленных в населенных пунктах Курской области. С 13 по 21 апреля было выявлено три автомобиля, передвигавшихся по улицам Курска.

Они принадлежат гражданам, находящимся в режиме обязательной самоизоляции. Эти куряне уже сняты с контроля, однако после проведения проверки, в случае, если факт их нарушения подтвердится, они будут привлечены к отвественности. Сумма штрафа от 1 до 30 тысяч рублей.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 21 апреля, в Курской области зарегистрировано 242 (+22) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 40% "новых" зараженных - девять человек - люди старше 60 лет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил городской роддом и больницу № 6. Глава региона проверил готовность медучреждений к приему больных новой коронавирусной инфекцией. На обоих объектах практически завершены строительные работы.

В Промышленный районный суд города Курска в период с 17 по 20 апреля из органов внутренних дел поступило 56 протоколов о привлечении граждан к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Устанавливать инвалидность и подавать заявку на обеспечение техническими средствами реабилитации теперь будут дистанционно.

Курские автолюбители во время самоизоляции могут оформить полис ОСАГО, не покидая дома и без диагностической карты.