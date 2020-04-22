Коронавирус в Курске, последние новости на 22 апреля 2020: резервные стационары будут готовы через неделю

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил городской роддом и больницу № 6. Глава региона проверил готовность медучреждений к приему больных новой коронавирусной инфекцией. На обоих объектах практически завершены строительные работы.

Закончена отделка внутри зданий и установлено дополнительное оборудование для бесперебойного энергоснабжения. Также подготовлены очистные сооружения канализации и сделаны площадки для мойки машин скорой помощи. К каждой палате подведен кислород и теперь ведется монтаж коннекторов для подключения аппаратов ИВЛ.

В 6-й горбольнице готовится площадка для газификатора, который будет подавать кислород в палаты реанимации. До его монтажа кислородная поддержка будет оказываться из специальных баллонов.

Полностью завершить подготовку резервных стационаров необходимо к 28 апреля. Они начнут принимать пациентов после полной загрузки областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко.

Первым для зараженных COVID-19 откроют переоборудованный родильный дом, потом 6-ю горбольницу. В этих медучреждениях будет создано более 300 мест, а всего госпитальная база региона составит 552 койки.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 21 апреля, в Курской области зарегистрировано 242 (+22) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 40% "новых" зараженных - девять человек - люди старше 60 лет.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 апреля 2020 года составило 26 человек. Только за последние сутки выписано 15 человек с выздоровлением.

Курские автолюбители во время самоизоляции могут оформить полис ОСАГО, не покидая дома и без диагностической карты.

Нарушителей режима полной самоизоляции вычисляют с помощью камер. 13 по 21 апреля было выявлено три автомобиля, передвигавшихся по улицам Курска.

В Промышленный районный суд города Курска в период с 17 по 20 апреля из органов внутренних дел поступило 56 протоколов о привлечении граждан к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Устанавливать инвалидность и подавать заявку на обеспечение техническими средствами реабилитации теперь будут дистанционно.