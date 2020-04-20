Более 27 тысяч курян смотрят в самоизоляции Wink от «Ростелекома»

Количество пользователей в регионе в марте и апреле увеличилось по сравнению с началом года более чем на 10 тысяч и превышает 27 тысяч уникальных пользователей в месяц. Чаще всего куряне смотрят фильмы и передачи с помощью телевизоров (через Smart TV или приставку). Второе место «по популярности» у приложения Wink для телефонов и планшетов на базе Android.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы собрали статистику и стало понятно, что, оказавшись в нелегкой ситуации, люди стали смотреть добрые фильмы, чтобы поднять себе настроение, – отечественные и зарубежные комедии, мультфильмы, кино о путешествиях. Куряне также стали заниматься спортом дома вместе с видео-уроками, которые в бесплатном доступе появились в Wink. Чтобы и дальше поддерживать их позитивный настрой, мы обеспечиваем возможность пользоваться интересным контентом. Сейчас главное, чтобы была возможность проводить время дома с комфортом, хорошим настроением и пользой».

Выбрать фильмы для просмотра можно из списка бесплатных (раздел «Моя коллекция» в Wink), или приобрести понравившееся кино в Wink или VOD, где собраны тысячи новейших сериалов, мультфильмов и кино. Чтобы получить к ним доступ, нужно зайти в «Кинотеку» в приставке и найти интересующую картину.

Кроме того, абоненты «Ростелекома» теперь могут сформировать свой плейлист телеканалов с новым тарифным планом «Трансформер». Помимо основных 150 каналов, каждый пользователь может добавить в него еще пять дополнительных пакетов из 12 возможных, включающих каналы разной тематики: спортивные, кино, о природе, об искусстве и другие.

Подробности об услугах можно узнать на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 2019 год составила 337,4 млрд руб., OIBDA достигла 106,5 млрд руб. (31,6% от выручки), чистая прибыль — 16,5 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

Video on Demand (VoD)) (IP-UNICAST) — система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ и фильмов по цифровой кабельной, спутниковой или эфирной телевизионной сети с мультимедиасервера в различных мультимедиаконтейнерах (например, MPEG, AVI, FLV, MKV или QuickTime)