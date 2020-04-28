«Ушел блестящий руководитель, волевой профессионал»: на 52 году жизни скончался гендиректор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев

27 апреля стало известно о смерти генерального директора крупнейшей металлургической компании России Андрея Варичева. Экс-депутат Курской областной Думы, профессиональный топ-менеджер скоропостижно скончался от двусторонней пневмонии в возрасте 52 лет.

Предварительно известно, что Варичев скончался в одной из частных клиник в Москве. В последние дни он находился на искусственной вентиляции легких. При этом проведенные ему тесты на коронавирус были отрицательными. Андрей Варичев был общительным и обаятельным человеком, с отличным чувством юмора.

«Ушел блестящий руководитель, волевой профессионал и, главное, близкий мне человек. К несчастью, Андрей покинул нас в молодом возрасте и на пике своей карьеры. Он стоял у истоков Металлоинвеста и многие годы руководил им с присущей ему страстью. Все что он создал, будет служить людям и России. Он будет вечно жить в моей памяти и в моем сердце», - заявил основатель USM Алишер Усманов.

«Трудно передать тяжесть этой потери, - сказал председатель Совета директоров УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский. Умер близкий друг и надежный товарищ, знаток своего дела и мудрый наставник для коллег. Искренне соболезную родным и близким. Андрей был незаурядный и крепкий человек, настоящий боец. Нам будет его не хватать».

Андрей Варичев был настоящим профессионалом своего дела

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнование по поводу смерти Андрея Варичева:

— Потрясен печальным известием — сегодня умер генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Это большая потеря для нашего региона. Андрей Владимирович многое сделал для Курской области: более 15 лет посвятил развитию металлургической отрасли нашего края, активно поддерживал социальные проекты.

Андрей Варичев родился в 1967 году в Орле, окончил факультет самолетостроения по специальности «ракетостроение» авиатехнического института имени Циолковского. Работал в РКК «Энергия», на Байконуре. В металлургическую отрасль пришел в начале 90-х. Работал на НТМК, «Носте», Михайловском ГОКе. В «Металлоинвесте» Варичев работал с 2006 года.

10 апреля Андрей Варичев в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал, что в ноябре-декабря 2019 года перенес тяжелое заболевание, при этом не исключал, что переболел коронавирусом.

Месяц назад Андрей Варичев в администрации Курской области участвовал в подписании социально-экономического соглашения. Около двух недель назад он записал видеообращение к сотрудникам компании, где отметил, что на предприятиях все под контролем, просил соблюдать меры безопасности по коронавирусу. Чувствовал себя нормально.

Во время пандемии «Металлоинвест» не приостановил работу, так как принадлежащие ему предприятия относятся к непрерывно действующим. В компании сообщают, что оперативный штаб круглосуточно следит за обстановкой и принимает все необходимые меры для защиты своих сотрудников. На поддержку работников во время коронавируса было направлено 600 миллионов рублей. Каждому выплатили по 10 тысяч рублей.

«27 апреля ушел из жизни Андрей Владимирович Варичев. Мы потеряли друга, коллегу, наставника, человека большой души, глубокого, умного и сильного руководителя.

Уход Андрея Владимировича из жизни — это личная трагедия для каждого из нас, для каждого сотрудника многотысячного коллектива компании «Металлоинвест».

Он был настоящим лидером – воодушевлял нас своим примером, заряжал неукротимой энергией. Андрей Владимирович всегда умел найти правильное решение любой задачи, вдохновить и объединить людей вокруг себя», - скорбят сотрудники компании.

«Металлоинвест» - крупнейшая железорудная компания России и СНГ, которая обладает вторыми в мире запасами железной руды. Крупнейшие предприятия холдинга — Лебединский и Михайловский ГОКи и «Уральская сталь».