"Курская больница № 6 превратилась в "отстойник"

Коллектив пульмонологического, реанимационного и приемного отделений Курской городской больницы № 6 обратились с открытым письмом к губернатору Курской области Роману Старовойту.

— На сегодня, 26.04.2020, согласно приказу Комитета здравоохранения Курской области, ОБУЗ «Курская городская больница №6» превращена в «отстойник», - пишут врачи.

Медики сообщают, что в больницу госпитализируют всех пациентов с пневмонией средней степени тяжести, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию до получения их результатов. Сейчас там находятся 28 человек.

— Мы не можем изолировать людей с подозрением COVID-19 от других больных (нет боксов, нет санузлов), с каждым днем число таких граждан увеличивается. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», в отличие от нас, не работает 24/7, результаты поступают с задержкой, и поэтому инфицированные пациенты заражают людей с бактериальными пневмониями без COVID-19.

Весь коллектив «шестерки» контактирует с инфицированными. При этом больница не имеет статуса инфекционного госпиталя, не функционируют шлюзы для проведения санитарной обработки, перехода из «чистой» зоны в «грязную», и наоборот.

— Нет мест для приема пищи. Мы вынуждены одевать и снимать, превращенные из одноразовых в многоразовые, средства индивидуальной защиты в одном и том же помещении маленькой комнате, где есть кварцевая лампа, чтобы хоть как-то соблюдать меры санэпид режима.

Медики не отказываются работать с пациентами, понимая тяжесть сложившейся ситуации, но рискуют заболеть сами, заразить своих родных и близких, а также тех, с кем ездят в общественном транспорте.

— Мы хотим сохранить свое здоровье и здоровье жителей области, - обращаются врачи к губернатору.

Большую часть средств индивидуальной защиты (противоэпидемические костюмы, бахилы, респираторы, одноразовые шапочки) медики покупают сами. Выданные же им противоэпидемические костюмы примерно одного размера (больше 48). Девушкам они велики, и затрудняют движения.

— На втором этаже поликлиники для размещения и временного проживания медицинских работников освободили кабинеты, однако условий для проживания там нет. На этаже имеется только один туалет, общий для мужчин и женщин. Душа нет. Проведение личной гигиены невозможно. Кухни или другого помещения для приготовления и принятия пищи тоже нет.

Медики пишут, что в больнице не хватает врачей, среднего и младшего медицинского персонала, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение и уход за пациентами. Также не хватает медикаментов в том числе противовирусных и антибактериальных средств.

— Нет важнейшего оборудования для диагностики-компьютерного томографа, который позволяет своевременно диагностировать грозные осложнения коронавирусной инфекции, о чем неоднократно докладывалось и администрации больницы и в Комитет здравоохранения Курской области.

С учетом сложившейся ситуации медперсонал расценивает действия администрации больницы и Комитета здравоохранения Курской области как "геноцид над медицинскими работниками":

— Мы не хотим повторения истории ОБУЗ КГБСМП, ОКПТД и других лечебных учреждений города, области и страны, ставших очагами инфекции. Хотим остаться живыми и здоровыми, продолжить борьбу с эпидемией, спасая жизни наших земляков, - обращаются к губернатору медики.

"Требуем Вашего вмешательства в создании приемлемых условий для работы и отдыха: 1) аренде жилья в ближайшей гостинице; 2) обеспечении бесплатным питанием; 3) обеспечение средствами индивидуальной защиты из расчета 2,5 комплекта на человека в смену; 4) установка мобильного компьютерного томографа; 5) обеспечение противовирусными и антибактериальными средствами из расчета на инфекционный госпиталь на 172 койки; 6) установить статус инфекционного госпиталя ОБУЗ «Курская городская больница №6» на период эпидемии.

Если сложившаяся ситуация не изменится, и Вы не примете меры, мы будем вынуждены обратится в Следственное управление следственного комитета России, прокуратуру Курской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, президенту РФ.

С уважением медицинские работники, работающие на передовой!"

В администрации Курской области сообщили, что власти разбираются в ситуации:

- Роман Владимирович сейчас встречается с коллективом больницы. По всем вопросам из обращения врачей достигнуто понимание.

О перепрофилировании городского роддома и больницы № 6 под инфекционные было заявлено в начале апреля. Резервные стационары должны были быть готовы к приему пациентов к 28 апреля.

По данным на 28 апреля, в Курской области зарегистрировано 590 (+65) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.