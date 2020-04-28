2020-04-27T23:16:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 28 апреля 2020: в БСМП на карантине находятся 165 человек

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 28 апреля 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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Больше всего подтвержденных случаев коронавируса отмечено в КурскеБольше всего подтвержденных случаев коронавируса отмечено в КурскеФото: Из архива "КП"
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В Курской больнице скорой медицинской помощи на карантине находятся 165 человек. Это медики и пациенты. Об этом сообщили на онлайн-конференции по работе регионального здравоохранения в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

По данным на 7:30 27 апреля в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших коронавирусом под медицинским наблюдением сейчас находятся 473 пациента. 114 из них - на лечении в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Еще восемь человек - на лечении в городском клиническом родильном доме. 351 без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса отмечено в Курске - 336 (приблизительно один подтвержденный диагноз на две тысячи населения). Далее в лидерах - Курский район - 40 случаев. В Поныровском районе - 29 случаев.

На текущий момент в Курской области обследование на коронавирус прошли 17673 человека, из них 10695 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Исследования осуществляются также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

В возрасте 52 лет умер бывший депутат Курской областной Думы трех созывов, генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Предварительно известно, что у Андрея Варичева была диагностирована двусторонняя пневмония.

Курский вуз освоил печать респираторов и защитных экранов на 3D-принтере. В настоящее время формируется партия для областной детской клинической больницы.

Курский доктор попал в список памяти медработников, погибших во время пандемии КОВИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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