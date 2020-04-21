2020-04-21T17:40:13+03:00
Общество

Депутаты Воронежской областной Думы оказывают помощь школьникам в переходе на дистанционное обучение

В условиях пандемии коронавируса региональные парламентарии помогают школьникам из нуждающихся семей приобрести компьютеры и подключиться к интернету для удаленного формата учебы, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Проект запустили Агентство стратегических инициатив совместно со Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения Российской Федерации. Акция призвана помочь детям в условиях пандемии коронавируса получить доступ к полноценному дистанционному образованию. При этом присоединиться к проекту и помочь может каждый – в рамках акции разработаны различные меры поддержки учеников и родителей, школ и учителей.

Владимир Нетёсов помог воронежской школьнице Анастасии. Ранее к нему обратилась мама девочки, которая одна воспитывает двух детей. Женщина рассказала, что сейчас из-за потери постоянного места работы возникли финансовые трудности. Теперь единственный достаток семьи – пенсия бабушки, проживающей вместе с ними. Мама Анастасии попросила оказать помощь в приобретении ноутбука для занятий ее дочери. Из-за отсутствия компьютера девочка не имеет возможности выйти на связь с учителем в онлайн-режиме и выполнять домашнее задание.

Просьба была оперативно рассмотрена и решена положительно. Теперь Анастасия имеет выход в интернет и может учиться дистанционно.

– Ряд школьников Воронежской области при переходе на дистанционный формат обучения столкнулись с проблемой отсутствия компьютера или доступа в интернет. Из более чем 200 тысяч школьников почти 3 тысячи учеников нуждаются в компьютерах, – рассказал Владимир Нетёсов. – Наша задача – помочь тем семьям, которые не могут позволить себе приобрести ноутбук для дистанционного обучения ребенка.

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Чтобы решить эту проблему оперативно, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов обратился к депутатам с просьбой помочь нуждающимся семьям и купить ноутбуки или планшеты. На его просьбу откликнулись парламентарии всех уровней.

– Определен предварительный перечень нуждающихся в технике детей. Депутаты вместе с волонтерами доставят гаджеты школьникам на дом. Списки нуждающихся предоставит департамент образования, – рассказал Владимир Нетёсов.

К участию в акции планируется привлечь как можно больше депутатов и социально ориентированный бизнес. При этом оказать помощь может любой желающий, для этого необходимо оставить заявку на сайте акции

– Также в регионе принято решение о выплате родителям школьников в период дистанционного обучения единоразовой компенсации за бесплатное питание (две тысячи рублей). Выплату получат все нуждающиеся семьи, те, кто раньше получал бесплатное горячее питание в школе – дети с ограниченными возможностями здоровья и школьники из малообеспеченных многодетных семей (более 11 тыс. семей в регионе), – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Депутаты Воронежской областной Думы оказывают помощь школьникам в переходе на дистанционное обучение
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