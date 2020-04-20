Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: еще 32 поезда отменены

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой с 15 апреля временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования. Еще 32 поезда отменены, так как в сложившейся ситуации не пользуются спросом, сообщили в администрации региона.

Пассажирам предлагают совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты.

Произошли изменения в расписании ряда поездов, следовавших через Курскую область:

57/58 Старый Оскол – Москва «Приосколье»;

83/84 Москва – Адлер;

109/110 Москва – Анапа;

143/144 Кисловодск – Москва – Адлер;

273/274 Архангельск – Белгород;

359/360 Калининград – Смоленск – Адлер.

Изменения коснутся и «Ласточек»:

715/716 Москва – Курск «Ласточка» отменяется отправлением из Белгорода с 16 мая, из столицы– с 17 мая;

721/722 Москва – Курск «Ласточка» отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля, из Курска - с 16 апреля;

745/746 Москва – Белгород «Ласточка» отменен с 15 апреля.

РЖД рекомендует перед поездкой в другой регион проверить информацию на официальных ресурсах о введенном там порядке для прибывающих граждан. О точном расписании движения поездов можно узнать по телефону горячей линии РЖД: 8-800-775-0000.

Все приезжающие в Курскую область из других регионов обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Вновь прибывшие в регион должны сообщить об этом на горячую линию комитета здравоохранения Курской области по телефону: +7 (4712) 58-78-86

В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 124 человека, сообщили в администрации региона.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.