Коронавирус в Курске, последние новости на 20 апреля 2020: скончался третий пациент с COVID-19

196 подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Курской области. Из них 64 находятся на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 118 - без признаков болезни на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей. 11 пациентов уже выписали из медучреждения.

Кроме того, врачи следят за состоянием 626 человек, которые прибыли из-за рубежа и контактировали с подозрительными или заболевшими COVID-19. Снят карантин с 1759 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 127.

Накануне стало известно о том, что скончался третий пациент с коронавирусом. Умерла женщина старше 70 лет, у нее внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с COVID-19. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.