2020-04-17T12:51:41+03:00
Общество

«Ростелеком» предлагает решение для удаленного распознавания признаков коронавируса

«Ростелеком» разработал прототип сервиса распознавания признаков коронавируса (COVID-19) по рентгеновским изображениям легких
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Сервис работает на базе радиологической информационной системы, в которой аккумулируются рентгеновские снимки. Технология может быть использована для оперативного выявления симптомов инфекции и принятия неотложных мер.

Радиологическая информационная система позволяет автоматизировать работу радиологической службы, организовать дистанционную работу и проведение удаленных консультаций по анализу и описанию диагностических исследований — вне зависимости от места нахождения специалистов. Использование решения также поможет создать массив данных для проведения скрининга различных патологий, включая распознавание признаков COVID-19.

В настоящее время «Ростелеком» совместно с компанией «РТК Радиология» и АНО «Университет Иннополис» проводит в регионах пилотные испытания по автоматическому распознаванию изображений с использованием искусственного интеллекта.

По результатам апробации технология в качестве компонента автоматизации радиологической службы будет включена в состав единой цифровой платформы здравоохранения, разработкой и внедрением которой в субъектах РФ занимается компания «Цифровые медицинские сервисы» (совместное предприятие «Ростелекома» и Госкорпорации Ростех

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Группа компаний «РТ Лабс» (www.rtlabs.ru) – дочерняя структура ПАО «Ростелеком». В ее состав входят: холдинговая компания АО «РТ Лабс», ООО «РТРегионы», ООО «РТК Софт Лабс» (резидент ОЭЗ «Иннополис»), ООО «Цифромед», ООО «РТ МИС», ООО «РТК Радиология», ООО «РТК-Дневник», ООО «Цифровое образование».

Основная задача АО «РТ Лабс» – системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов.

Ключевыми направлениями развития компании являются: создание государственных информационных систем, эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и создание систем в сфере информатизации здравоохранения. «РТ Лабс» также выступает технологическим партнером «Ростелекома» по созданию и развитию Единой биометрической системы.

В «РТ Лабс» работает более 1000 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.

Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТ Лабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.

Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности «РТ Лабс» - компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО «Ростелеком».

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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