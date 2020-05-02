2020-05-01T22:11:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 2 мая 2020: начали принимать заявления на субсидии от предпринимателей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 2 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Некоторые предприятия уже открылись, вопрос по другим будет решен в ближайшее времяНекоторые предприятия уже открылись, вопрос по другим будет решен в ближайшее времяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Коронавирус в Курске, последние новости на 2 мая 2020 года.

В связи с коронавирусом УФНС России по Курской области приостановило любые формы контроля, контрольные мероприятия по всем выездным налоговым проверкам.

Срок предоставления документов для налогоплательщиков по НДС продлен на 10 рабочих дней, по иным налогам – на 20 рабочих дней.

Заявления на субсидии от предпринимателей в УФНС начали принимать с 1 мая, выплаты начнутся после 18 мая. Размер субсидии для юрлиц определяется исходя из количества сотрудников предприятия, умножаемых на размер МРОТ (на 1 января 2020 года он составлял 12130 руб). По ИП такой же принцип: субсидия умножается на количество работников плюс сам индивидуальный предприниматель. Если индивидуальный предприниматель не имеет сотрудников, то субсидия выдается только ему самому.

Все документы подаются через «Кабинет налогоплательщика» или почтой. Операционные залы закрыты, но есть еще боксы, в которых налогоплательщики могут оставить необходимые документы. Боксы проверяются несколько раз в день. Все заявления отрабатываются в установленный Налоговым кодексом срок.

Ограничения по личному приему граждан продлены до 31 мая.

Сроки для получения водительских удостоверений и паспортов продлены.

До 5 мая Правительство РФ определит этапы введения в работу разных сегментов бизнеса. В Курской области решения будут приняты по этому вопросу до 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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